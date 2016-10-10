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Garfield and Kenmore high schools will become one

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 10, 2016 - 10:12 PM

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