Get ready to play: Winterfest is coming to Akron’s Lock 3 on Friday

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2ludGVyZmVzdCBhdCBMb2NrIDMgaW4gRG93bnRvd24gQWtyb24gd2lsbCBraWNrIG9mZiBG
cmlkYXkuIDwvcD48cD5UaGlzIGlzIHRoZSAxM3RoIGNvbnNlY3V0aXZlIHdpbnRlciB0aGF0IHRo
ZSBjaXR5IG9mIEFrcm9uIHdpbGwgcHJvdmlkZSBvdXRkb29yIGV2ZW50cyBvbiBNYWluIFN0cmVl
dC48L3A+PHA+U29tZSBvZiBXaW50ZXJmZXN0JiM4MjE3O3MgYXR0cmFjdGlvbnMgaW5jbHVkZTog
QSAxMCwwMDAtc3F1YXJlLWZvb3Qgb3V0ZG9vciBpY2Ugc2thdGluZyByaW5rLCB0aGUgSG9saWRh
eSBUcmVlIExpZ2h0aW5nIENlcmVtb255LCB0aGUgUmVpbmRlZXIgUnVuIHNsaWRlLCB0aGUgV2Vs
Y29tZSBTYW50YSBQYXJhZGUsIFBvbGFyIFB1dHQtUHV0dCwgQ291bnRkb3duIHRvIEZpcnN0IE5p
Z2h0LCBCcmVha2Zhc3QgV2l0aCBTYW50YSwgYW5kIHRoZSBQb2xhciBDdWIgUmluay48L3A+PHA+
TWF5b3IgRGFuIEhvcnJpZ2FuIGFuZCB0aGUgRG93bnRvd24gQWtyb24gUGFydG5lcnNoaXAgYWxz
byBlbmNvdXJhZ2UgdmlzaXRvcnMgdG8gbWFrZSB0aGUgbW9zdCBvZiBkb3dudG93biBBa3JvbiBi
eSBoYXZpbmcgYSBtZWFsIG9yIGRyaW5rcyBhdCBvbmUgb2YgdGhlIG1vcmUgdGhhbiAzMCByZXN0
YXVyYW50cyBhbmQgYmFycyBpbiBkb3dudG93biBBa3JvbiBiZWZvcmUgb3IgYWZ0ZXIgdGhlaXIg
dmlzaXQgdG8gTG9jayAzLjwvcD48cD5IZXJlJiM4MjE3O3MgYSBzdW1tYXJ5IG9mIHNvbWUgb2Yg
dGhlIGF0dHJhY3Rpb25zIGFuZCB1cGNvbWluZyBldmVudHM6PC9wPjxwPiYjODIyNjs8c3Ryb25n
PiBUaGUgSWNlIFJpbms6IDwvc3Ryb25nPlRoZSBMb2NrIDMgSWNlIFJpbmsgb3BlbmVkIEZyaWRh
eSBhbmQgd2lsbCBiZSBvcGVuIHRocm91Z2ggUHJlc2lkZW50cyBEYXksIEZlYi4gMjAuIEFkbWlz
c2lvbiBpcyBmcmVlLiBTa2F0ZXMgY2FuIGJlIHJlbnRlZCBmb3IgJDMuIFNrYXRlIHJlbnRhbCBj
bG9zZXMgMzAgbWludXRlcyBiZWZvcmUgdGhlIHJpbmsgY2xvc2VzLiBBbnlvbmUgd2hvIGJyaW5n
cyBhIHNhbWUtZGF5IHJlY2VpcHQgZnJvbSBhIGRvd250b3duIHJlc3RhdXJhbnQgb3IgYmFyIHRv
IExvY2sgMyB3aWxsIHJlY2VpdmUgYSBmcmVlIGljZSBza2F0aW5nIHJlbnRhbCB2YWxpZCBpbiBK
YW51YXJ5IGFuZCBGZWJydWFyeS48L3A+PHA+JiM4MjI2OzxzdHJvbmc+IFBvbGFyIEN1YiBSaW5r
Ojwvc3Ryb25nPiBUaGUgMjgtZm9vdC1ieS00OC1mb290IHJpbmsgZGVzaWduZWQgZm9yIGJlZ2lu
bmVyIHNrYXRlcnMsIGFnZSAxNCBhbmQgdW5kZXIsIGlzIGFuIGFsbC13ZWF0aGVyLCBpbmRvb3Iv
b3V0ZG9vciBzeW50aGV0aWMgc2thdGluZyBzdXJmYWNlIGFuZCBpcyBvbmUgb2YgdGhlIG5ld2Vz
dCBhdHRyYWN0aW9ucyBhdCBMb2NrIDMuIFRoZSBQb2xhciBDdWIgUmluayB3aWxsIG9wZXJhdGUg
ZHVyaW5nIHRoZSBzYW1lIGhvdXJzIGFzIHRoZSBJY2UgUmluay48L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8c3Ry
b25nPkFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgTXVzZXVtOiA8L3N0cm9uZz5BZnRlciB5ZWFycyBv
ZiBwbGFubmluZyBhbmQgYSBwb3AtdXAgbXVzZXVtIGF0IExvY2sgMyBsYXN0IHllYXIsIHRoZSBu
ZXdseSByZW1vZGVsZWQgQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBNdXNldW0gaXMgb2ZmaWNpYWxs
eSBvcGVuLiBUaGUgbXVzZXVtIGZlYXR1cmVzIGludGVyYWN0aXZlIGV4aGliaXRzIGFuZCBhY3Rp
dml0aWVzIGZvY3VzZWQgb24gc2NpZW5jZSwgdGVjaG5vbG9neSwgZW5naW5lZXJpbmcgYW5kIG1h
dGgsIGhlYWx0aCBhbmQgd2VsbG5lc3MsIGFydHMgYW5kIGN1bHR1cmUuIEFkbWlzc2lvbiBpcyAk
NS4gT3BlbiBUdWVzZGF5IHRocm91Z2ggU3VuZGF5IDEwIGEubS4gdG8gNiBwLm0uIGFuZCA2LTkg
cC5tLiBEZWMuIDMxLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IDxzdHJvbmc+UG9sYXIgUHV0dC1QdXR0Ojwvc3Ry
b25nPiBOaW5lIGhvbGVzIG9mIGluZG9vciBwdXR0LXB1dHQgZ29sZiB0aGF0IHdpbmRzIHRocm91
Z2ggaG9saWRheSBkZWNvci4gVGhlIGNvc3QgaXMgJDMgZm9yIG5pbmUgaG9sZXMgYW5kIGEgaG90
IGNob2NvbGF0ZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8c3Ryb25nPkhvbGlkYXkgVHJlZSBMaWdodGluZyBD
ZXJlbW9ueTo8L3N0cm9uZz4gQXQgNyBwLm0uIG9uIEZyaWRheSwgIHRoZSBjaXR5IG9mIEFrcm9u
IGFuZCBEb3dudG93biBBa3JvbiBQYXJ0bmVyc2hpcCB3aWxsIGxpZ2h0IHVwIHRoZSBuaWdodCBz
a3kgb3ZlciBMb2NrIDMuIFRoZSBoYWxmLWhvdXIgcHJvZ3JhbSB3aWxsIGZlYXR1cmUgdGhlIE9o
aW8gQ2l0eSBTaW5nZXJzLCBsaWdodGluZyBvZiB0aGUgQ2l0eSBvZiBBa3JvbiBDaHJpc3RtYXMg
VHJlZSBhbmQgZmlyZXdvcmtzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IDxzdHJvbmc+V2VsY29tZSBTYW50YSBQ
YXJhZGU8L3N0cm9uZz46IFRoZSBwYXJhZGUsIGZlYXR1cmluZyBtb3JlIHRoYW4gNzUgdW5pdHMs
IHN0ZXBzIG9mZiBhdCAxMSBhLm0uIFNhdHVyZGF5LiBUaGUgcGFyYWRlIGVuZHMgd2l0aCBTYW50
YSBjb21pbmcgdG8gdG93bi4gQWxsIExvY2sgMyBhdHRyYWN0aW9ucyB3aWxsIGJlIG9wZW4uPC9w
PjxwPiYjODIyNjsgPHN0cm9uZz5SZWluZGVlciBSdW46PC9zdHJvbmc+IFRoZSAxNTAtZm9vdCwg
YWxsLXNlYXNvbiBwb2x5bWVyIGNvYXRlZCBzbGlkZSBpcyBkZXNpZ25lZCBmb3IgY2hpbGRyZW4g
MTQgYW5kIHlvdW5nZXIuIEFkdWx0cyBtYXkgYWNjb21wYW55IGNoaWxkcmVuIG9uIHRoZSBzbGlk
ZS4gT25seSBzbGVkcyBwcm92aWRlZCBieSBMb2NrIDMgbWF5IGJlIHVzZWQgYW5kIGFyZSByZW50
ZWQgZm9yICQzIGZvciAzMCBtaW51dGVzLiBQdXJjaGFzZSBhIHdyaXN0YmFuZCBhbmQgdGltZSBz
bG90IGF0IFNrYXRlIFJlbnRhbCBEZXNrLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IDxzdHJvbmc+QnJlYWtmYXN0
IHdpdGggU2FudGE8L3N0cm9uZz46IEJyZWFrZmFzdCB3aXRoIFNhbnRhIHdpbGwgdGFrZSBwbGFj
ZSA5OjMwLTExOjMwIGEubS4gRGVjLiAxMCwgMTEsIDE3IGFuZCAxOC4gQnJlYWtmYXN0IGlzICQx
MCBhbmQgaW5jbHVkZXMgcGFuY2FrZXMgd2l0aCB0b3BwaW5ncywgc2F1c2FnZSwgaG90IGNob2Nv
bGF0ZSBhbmQgb3JhbmdlIGp1aWNlOyBhY2Nlc3MgdG8gdGhlIEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3
O3MgTXVzZXVtOyBhbmQgYSBjaG9pY2Ugb2YgYSBza2F0ZSByZW50YWwsIFJlaW5kZWVyIFJ1biB3
cmlzdGJhbmQsIG9yIGEgZ2FtZSBvZiBQb2xhciBQdXR0LVB1dHQuIFJlc2VydmF0aW9ucyByZWNv
bW1lbmRlZCBieSBjYWxsaW5nIExvY2sgMyBhdCAzMzAtMzc1LTI4NzcuPC9wPjxwPiYjODIyNjsg
PHN0cm9uZz5Db3VudGRvd24gdG8gRmlyc3QgTmlnaHQ6PC9zdHJvbmc+IFRoZSBjb3VudGRvd24g
aXMgYSBjZWxlYnJhdGlvbiBpbiBkaXZlcnNpdHkgYW5kIHRoZSBsYXJnZXN0IGNvbW11bml0eSB2
aXN1YWwgYXJ0cyBkaXNwbGF5IGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLiBJdCBmZWF0dXJlcyA0MCBoYW5k
LXBhaW50ZWQgYmFubmVycyBmcm9tIHNjaG9vbHMsIGNodXJjaGVzLCBjb21tdW5pdHkgY2VudGVy
cywgZXRobmljIG9yZ2FuaXphdGlvbnMgYW5kIGNpdmljIGdyb3Vwcy4gRWFjaCBiYW5uZXIgaWxs
dXN0cmF0ZXMgYW4gZXhwcmVzc2lvbiBvZiB0aGUgd2ludGVyIGhvbGlkYXkgc2Vhc29uLiBMb2Nr
IDMgd2lsbCB1bnZlaWwgYSBuZXcgYmFubmVyIG9uIHRoZSBTdGF0ZSBTdHJlZXQgUGFya2luZyBE
ZWNrIGZhJiMyMzE7YWRlIGVhY2ggZXZlbmluZywgYmVnaW5uaW5nIG9uIEZyaWRheSBhbmQgY29u
dGludWluZyB0aHJvdWdoIEZpcnN0IE5pZ2h0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7IDxzdHJvbmc+VGhlIHZp
bnRhZ2UgTyYjODIxNztOZWlsJiM4MjE3O3MgV2luZG93IERpc3BsYXlzOjwvc3Ryb25nPiBTdHJv
bGwgZG93biBNYWluIFN0cmVldCBiZXR3ZWVuIEJvd2VyeSBhbmQgU3RhdGUgc3RyZWV0cyB0byBz
ZWUgd2hhdCBpcyBiaWxsZWQgYXMgdGhlIGxhcmdlc3Qgc2Vhc29uYWwgdmludGFnZSBjb2xsZWN0
aW9uIGluIE9oaW8uIERpc3BsYXlzIGluY2x1ZGUgdGhlIDMgTGl0dGxlIFBpZ3MsIHRoZSBXaXph
cmQgb2YgT3osIDMgTWVuIGluIGEgVHViLCBBbGljZSBJbiBXb25kZXJsYW5kLCB0aGUgQ2FiYmFn
ZSBQYXRjaCBLaWRzLCBSYWdnZWR5IEFubiBhbmQgbW9yZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8c3Ryb25n
PlN0b3J5IHRpbWU6IDwvc3Ryb25nPkxvY2FsIGNlbGVicml0aWVzIHdpbGwgcmVhZCB0aGVpciBm
YXZvcml0ZSBob2xpZGF5IGJvb2tzIDc6MzAtODozMCBwLm0uIERlYy4gNywgMTQgYW5kIDIxLiBD
b21wbGltZW50YXJ5IGNvb2tpZXMgYW5kIGhvdCBjaG9jb2xhdGUgYXJlIHByb3ZpZGVkLjwvcD48
cD4mIzgyMjY7IDxzdHJvbmc+Q3JhZnR5IE1hcnQgUHJlc2VudHMgQ290dGFnZSBNYXJ0Ojwvc3Ry
b25nPiBDcmFmdHkgTWFydCBpcyBob3N0aW5nIGEgaG9saWRheSBwb3AtdXAgbWFya2V0IHdpdGgg
YSBjdXJhdGVkIGNvbGxlY3Rpb24gb2YgYXJlYSBhcnRpc3RzIGFuZCBtYWtlcnMgaW4gdGhlIG91
dGRvb3Igd29vZGVuIGNvdHRhZ2VzIERlYy4gMy00LCAxMC0xMSBhbmQgMTctMTguIFZpc2l0IGNy
YWZ0eW1hcnQub3JnIGZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IDxzdHJvbmc+
TG9jayAzIEppbmdsZSBCZWxsIEJhc2g6IDwvc3Ryb25nPlRoZSBldmVudCwgYmVnaW5uaW5nIDYg
cC5tLiBEZWMuIDEwIGluc2lkZSBMb2NrIDMsIHdpbGwgYmVuZWZpdCBSb25hbGQgTWNEb25hbGQg
SG91c2Ugb2YgQWtyb24uIEFkbWlzc2lvbiBpcyAkMTAgYXQgdGhlIGRvb3IgYW5kIGVhY2ggZ3Vl
c3Qgd2lsbCByZWNlaXZlIHR3byB0aWNrZXRzIHRvIGEgcmFmZmxlLCBvbmUgZHJpbmsgdGlja2V0
LCBhbmQgZm9vZC4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBjb2ZmZWUsIGhvdCBjaG9jb2xhdGUsIFRoaXJzdHkg
RG9nJiM4MjE3O3MgQ2hyaXN0bWFzIEFsZSwgc29kYSwgaG9saWRheSBjb29raWVzIGFuZCBob3Jz
IGQmIzgyMTc7b2V1dnJlcyBhdmFpbGFibGUuIEd1ZXN0cyBhbHNvIHdpbGwgaGF2ZSBmcmVlIGFj
Y2VzcyB0byBpY2Ugc2thdGluZyBhbmQgUG9sYXIgUHV0dC1QdXR0IGR1cmluZyB0aGUgZnVuZHJh
aXNlci48L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8c3Ryb25nPkZvb2QgYW5kIGJldmVyYWdlOjwvc3Ryb25nPiBU
aGUgY29uY2Vzc2lvbiBzdGFuZCBhdCBMb2NrIDMgb2ZmZXJzIGNoaWxpLCBzb3VwcyBhbmQgb3Ro
ZXIgaG90IGl0ZW1zLCBhcyB3ZWxsIGFzIHNvZnQgZHJpbmtzIGFuZCBob3QgY2hvY29sYXRlLiBB
a3JvbiYjODIxNztzIG93biBUaGlyc3R5IERvZyBicmV3cyBhcmUgb2ZmZXJlZCwgaW5jbHVkaW5n
IExvY2sgMyBMYWdlci48L3A+PHA+VmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5sb2NrM2xpdmUu
Y29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmxvY2szbGl2ZS5jb208L2E+IGZvciBhIGNvbXBsZXRl
IGFuZCByZWd1bGFybHkgdXBkYXRlZCBzY2hlZHVsZSBvZiBldmVudHMgYW5kIGF0dHJhY3Rpb25z
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.