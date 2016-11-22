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Get ready to play: Winterfest is coming to Akron’s Lock 3 on Friday

Beacon Journal staff report

Published: November 22, 2016 - 04:51 PM
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Reindeer Run is almost ready for sledding at Lock 3 on Tuesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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