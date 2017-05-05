Ghent walking tour brings life to Bath Museum exhibit

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkRldGFpbHMgLi4uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UERUTF9C
b2R5VHh0LS0+PHA+SGlzdG9yaWMgR2hlbnQgV2Fsa2luZyBUb3VyOiAxIHAubS4gU2F0dXJkYXku
IE1lZXQgYXQgdGVudCBhdCA4MDAgV3llIFJvYWQgZm9yIGZyZWUgZXZlbnQ8L3A+PHA+QmF0aCBN
dXNldW0gSG91cnM6IE1vbmRheXMsIDItNCBwLm0uOyBXZWRuZXNkYXlzLCA5IGEubS4tMiBwLm0u
OyBsYXN0IFNhdHVyZGF5IG9mIGVhY2ggbW9udGgsIDEwIGEubS4tbm9vbjsgb3RoZXIgdGltZXMg
YnkgYXBwb2ludG1lbnQuPC9wPjxwPldoZXJlOiAxMjQxIE4uIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24g
Um9hZCA8L3A+PHA+RmVlOiBGcmVlPC9wPjxwPk1vcmUgaW5mb3JtYXRpb246ICBDYWxsIDMzMC02
NjUtNjk1MywgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJhdGhoaXN0b3JpY2Fsc29jaWV0eUByb2Fk
cnVubmVyLmNvbSI+YmF0aGhpc3RvcmljYWxzb2NpZXR5QHJvYWRydW5uZXIuY29tPC9hPiBvciB2
aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJhdGhoaXN0b3JpY2Fsc29jaWV0eS5vcmciIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cuYmF0aGhpc3RvcmljYWxzb2NpZXR5Lm9yZzwvYT4uPC9wPg==
PHA+QkFUSCBUV1AuOiBFdmVyeSBjb21tdW5pdHkgaGFzIGl0cyBzaGFyZSBvZiBoaXN0b3JpY2Fs
IGNoYXJhY3RlcnMsIGFuZCBCYXRoIFRvd25zaGlwICYjODIxMjsgbW9yZSBzcGVjaWZpY2FsbHkg
dGhlIGhhbWxldCBvZiBHaGVudCBpbiBCYXRoICYjODIxMjsgaXMgbm8gZGlmZmVyZW50LjwvcD48
cD5BIGNlbGVicmF0aW9uIG9mIHRoYXQgaGFtbGV0JiM4MjE3O3MgaGlzdG9yeSB3aWxsIG9jY3Vy
IGF0IDEgcC5tLiBTdW5kYXkgd2hlbiBtYW55IG9mIHRoZSBjaGFyYWN0ZXJzIGZlYXR1cmVkIGlu
IHRoZSBuZXdlc3QgZXhoaWJpdCBhdCB0aGUgQmF0aCBNdXNldW0sIDxlbT5HaGVudCAxODUwLTE5
NTA8L2VtPiwgc3RlcCBvdXQgb2YgdGhlIG11c2V1bSBhbmQgJiM4MjIwO2NvbWUgYWxpdmUmIzgy
MjE7IHRvIHRlbGwgdGhlaXIgdGFsZXMgZHVyaW5nIHRoZSBIaXN0b3JpYyBHaGVudCBXYWxraW5n
IFRvdXIuPC9wPjxwPkJldHdlZW4gMTg1MCBhbmQgMTk1MCwgR2hlbnQsIGF0IHRoZSBjcm9zc3Jv
YWRzIG9mIFllbGxvdyBDcmVlayBhbmQgV3llIHJvYWRzLCB3YXMgYSB0aHJpdmluZyBoYW1sZXQg
d2l0aCB3b3JraW5nIG1pbGxzLCBhIHZpYnJhbnQgYnVzaW5lc3MgY29tbXVuaXR5IGFuZCBhIGRp
dmVyc2UgcG9wdWxhdGlvbi4gTGliYnkgQmF1bWFuLCBCYXRoIEhpc3RvcmljYWwgU29jaWV0eSBi
b2FyZCBtZW1iZXIsIHNhaWQgR2hlbnQgd2FzICYjODIyMDtzcGVjaWFsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
JiM4MjIwO0doZW50IHdhcyBhbHdheXMgZGVzaWduZWQgZGlmZmVyZW50bHkuIEl0IHdhcyBwbGF0
dGVkIG9mZiB0byBiZSBhIHZpbGxhZ2UsIGEgcGxhY2UgdG8gbGl2ZSBmb3IgdGhlIHRyYWRlc21l
biBhbmQgdGhlIHBlb3BsZSB3aG8gd29ya2VkIGFuZCBvcGVyYXRlZCB0aGUgbWlsbHMgd2l0aG91
dCB0aGVpciBoYXZpbmcgdG8gbWFpbnRhaW4gYSAyMC1hY3JlIGZhcm0sJiM4MjIxOyBCYXVtYW4g
ZXhwbGFpbmVkLiAmIzgyMjA7SXQgd2FzIGEgdGlueSBwb2NrZXQgaW4gQmF0aCB3aXRoIGEgZGlz
dGluY3QgcGVyc29uYWxpdHkuIFRoZXJlIGlzIHNvbWV0aGluZyBzcGVjaWFsIGFib3V0IEdoZW50
LCBzbyB3ZSB3YW50IHRvIGNlbGVicmF0ZSBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNoYXJhY3RlcnMgZmVh
dHVyZWQgaW4gdGhlIGV4aGliaXQgaW5jbHVkZSBUaG9tYXMgUGllcnNvbiwgYSBiZWVrZWVwZXIg
d2hvIGJ1aWx0IGhpcyBXeWUgUm9hZCBob3VzZSBhYm91dCAxODM3LiBIZSBidWlsdCBhbiBvY3Rh
Z29uLXNoYXBlZCwgd29vZC1mcmFtZSBidWlsZGluZyBiZWhpbmQgaXQgY2FsbGVkIHRoZSAmIzgy
MjA7QmVlIEhvdXNlLCYjODIyMTsgZm9yIGhpcyBoaXZlcyBvZiBiZWVzLiBUaGUgQmVlIEhvdXNl
IGlzIHN0aWxsIHN0YW5kaW5nIGFuZCBpcyBub3cgaG9tZSB0byB0aGUgQmFrZSBTaG9wIGluIEdo
ZW50LjwvcD48cD5UaGUgaG91c2UgbGF0ZXIgd2FzIGluaGFiaXRlZCBieSBEci4gUm9iZXJ0IFNt
aXRoIHdobyBwcmFjdGljZWQgaW4gR2hlbnQgZnJvbSBhYm91dCB0aGUgdHVybiBvZiB0aGUgY2Vu
dHVyeSB1bnRpbCBhZnRlciBXb3JsZCBXYXIgSUkuPC9wPjxwPlRoZSBleGhpYml0IGFsc28gaW5j
bHVkZXMgcGVvcGxlIGxpa2UgTmVsdCBNaWxscywgdGhlICYjODIyMDtNYXlvciBvZiBHaGVudCYj
ODIyMTsgYnV0IGFsc28gYSBoZXJtaXQgd2hvIGxpdmVkIGluIGEgY2FiaW4uIEhlIHdhcyBhIGph
Y2stb2YtYWxsLXRyYWRlcyBhbmQgYnVpbHQgZmVuY2VzLCBkdWcgd2VsbHMsIGh1bnRlZCBhbmQg
dHJhcHBlZCwgYW5kIHRyYWluZWQgaHVudGluZyBkb2dzLiBIZSB3YXMgYWxzbyBhICYjODIyMDtk
b3dzZXIsJiM4MjIxOyBmaW5kaW5nIHdhdGVyIHZlaW5zIGFuZCB0aGVuIGRpZ2dpbmcgdGhlIHdl
bGxzLiA8L3A+PHA+T3RoZXIgcmVzaWRlbnRzIHdlcmUgRGFpc3kgYW5kIERlbGJlcnQgU3RhYXRz
IHdobywgYWxvbmcgd2l0aCB0aGVpciBzb24gQ2hhcmxlcywgb3BlcmF0ZWQgdGhlIFN0YWF0cyBn
ZW5lcmFsIHN0b3JlLCB3aGVyZSBmb3IgMjUgeWVhcnMgY3VzdG9tZXJzIGNvdWxkIGZpbmQgZXZl
cnl0aGluZyBmcm9tIGF4bGUgZ3JlYXNlIHRvIHlhcmQgZ29vZHMuIE90aGVycyBmZWF0dXJlZCBp
bmNsdWRlIEFubmEgRGF2aXMsIGEgdGVhY2hlciBhdCB0aGUgdHdvLXJvb20gR2hlbnQgU2Nob29s
LCBhbmQgRm9yZCBDcmlsZSwgd2hvIHdhcyAxMSB5ZWFycyBvbGQgYW5kIHJlbWVtYmVyZWQgdGhl
IGZsb29kIG9mIDE5MTMsIHdoZW4gdGhlcmUgd2FzIDQgZmVldCBvZiB3YXRlciBhdCB0aGUgaW50
ZXJzZWN0aW9uIG9mIEdyYW5nZXIgYW5kIFd5ZSByb2Fkcy48L3A+PHA+VGhlIEhpc3RvcmljIEdo
ZW50IFdhbGtpbmcgVG91ciBpcyB0aGUgdGhpcmQgb2YgQmF0aCYjODIxNztzIHRocmVlIGhhbWxl
dHMgdG8gYmUgZmVhdHVyZWQgb24gYSB3YWxraW5nIHRvdXIsIEJhdW1hbiBzYWlkLiA8L3A+PHA+
JiM4MjIwO0hhbW1vbmQmIzgyMTc7cyBDb3JuZXJzLCBCYXRoIENlbnRlciBhbmQgbm93IEdoZW50
IHByb3ZpZGUgdXMgd2l0aCB0aGUgY2hhbmNlIHRvIGZlYXR1cmUgdGhlIHRocmVlIGJpZyBoYW1s
ZXRzIG9mIHRvZGF5IGFzIHRoZXkgd2VyZSBhIGNlbnR1cnkgYWdvLCYjODIyMTsgc2FpZCBCYXVt
YW4sIGFkZGluZyB0aGF0IGhpc3RvcmljYWwgc29jaWV0eSBtZW1iZXJzIGhhdmUgc3BlbnQgeWVh
cnMgcmVzZWFyY2hpbmcgdGhlIGhpc3Rvcnkgb2YgdGhlIHBhc3QgdG8gcHJlcGFyZSBmb3IgdGhl
IDIwMTggY2VsZWJyYXRpb24gb2YgQmF0aCYjODIxNztzIGJpY2VudGVubmlhbC4gJiM4MjIwO1dl
IHdhbnQgdG8gcHJvbW90ZSB0aGUgaGlzdG9yeSBvZiB0aGUgdG93bnNoaXAgYmVjYXVzZSAmIzgy
MTI7IG5vdCB0byBzb3VuZCB0cml0ZSAmIzgyMTI7IGlmIHlvdSB1bmRlcnN0YW5kIHRoZSBoaXN0
b3J5LCB5b3UgY2FuIHBsYW4geW91ciBmdXR1cmUgYmV0dGVyLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.