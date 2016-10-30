All CATEGORIES
☰ Menu

Ghoul Brothers haunted house in Akron 13 years in the making; new haunt hopes to open next fall

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 30, 2016 - 08:36 PM | Updated: October 31, 2016 - 01:13 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dave Barton poses for a portrait inside his anticipated haunted house on Thursday in Akron. For the past 13-years, Dave Barton has toiled away inside of part of a former Acme-Clicke store on Manchester Road to transform it into a haunted house. He plans to open next September. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

haunted31_01 Leah Klafczynski - Leah Klafczynski
Ghoul Brothers haunted house in Akron 13 years in the making; new haunt hopes to open next fall

From the outside looking in, it hardly looks like a haunted house.

Clinton says she won’t be ‘knocked off course’ in final week
Regional news briefs — Oct. 31
turkey31cutweb
Weekly turkey shoot attracts dozens for friendly competition
pagan31cutweb
Northeast Ohio pagans hold ritual to celebrate holiday of Samhain
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next