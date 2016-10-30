Ghoul Brothers haunted house in Akron 13 years in the making; new haunt hopes to open next fall

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJRnJvbSB0aGUgb3V0c2lkZSBsb29raW5nIGluLCBpdCBoYXJkbHkgbG9va3MgbGlrZSBh
IGhhdW50ZWQgaG91c2UuPC9wPg0KPHA+DQoJUGFzc2FnZXdheXMgc25ha2UgaW50byBhbmQgYXJv
dW5kIGEgMTYsMDAwLXNxdWFyZS1mb290IHBvcnRpb24gb2YgdGhlIGZvcm1lciBBY21lLUNsaWNr
IHN0b3JlIG9mZiBNYW5jaGVzdGVyIFJvYWQgaW4gU291dGggQWtyb24uPC9wPg0KPHA+DQoJVGhl
IGVuZGxlc3Mgc2VyaWVzIG9mIGhhbGx3YXlzIGFuZCBzbWFsbCByb29tcyBhcmUgY292ZXJlZCBi
eSB0aG91c2FuZHMgYW5kIHRob3VzYW5kcyBvZiBzaGVldHMgb2YgYm9yaW5nLCB1bnBhaW50ZWQg
ZmlyZSByZXRhcmRhbnQgcGx5d29vZC48L3A+DQo8cD4NCglCdXQgZm9yIERhdmlkIEJhcnRvbiwg
dGhpcyBpcyBhIGdpYW50IGJsYW5rIGNhbnZhcyB3aXRoIGhpcyBtaW5kIGNvbmp1cmluZyB1cCBz
Y2FyeSB2aXNpb24gYWZ0ZXIgc2NhcnkgdmlzaW9uLjwvcD4NCjxwPg0KCUJhcnRvbiBkYXJ0cyBh
cm91bmQgdGhlIHNwYWNlLCB0YWtpbmcgYSB2aXNpdG9yIG9uIGEgdG91ciB0aGF0IGZvciBub3cg
anVzdCBleGlzdHMgaW5zaWRlIG9mIGhpcyBoZWFkLjwvcD4NCjxwPg0KCUltYWdpbmUgYSBnaWFu
dCwgZWVyaWUsIGxpdmluZyBpbmR1c3RyaWFsIG1hY2hpbmUgdGFraW5nIHVwIG9uZSB3YWxsIG5l
YXIgdGhlIGV2ZW50dWFsIG1haW4gZW50cmFuY2UsIHdoaWNoIHdhcyBvbmNlIGEgcGxhY2Ugd2hl
cmUgZ3JvY2VyeSBzaG9wcGVycyBwZWVyZWQgaW50byBtZWF0IGNhc2VzLjwvcD4NCjxwPg0KCURv
buKAmXQgZnJldCwgc2hvcHBlcnM6IEluIGFub3RoZXIgcm9vbSBub3QgZmFyIGF3YXkgaXMgYSBn
aW5vcm1vdXMgcnViYmVyIHNldmVyZWQgcGlnIGhlYWQgYWxvbmcgd2l0aCBlcXVhbGx5IG9ibm94
aW91c2x5IGxhcmdlIGZha2UgY2FydmVkIHNpZGVzIG9mIHBpZ3MgYW5kIGNhdHRsZS48L3A+DQo8
cD4NCglCYXJ0b24gY2FyZWZ1bGx5IG5hdmlnYXRlcyBwYXN0IHRoZSBzcG9va3kgcmVtbmFudHMg
b2Ygd2FsbHMgZnJvbSBhIGZhaWxlZCBpbmRvb3IgbWluaWF0dXJlIGdvbGYgYXR0cmFjdGlvbiwg
bmVhdGx5IHN0YWNrZWQgbGlrZSBnaWFudCBidWlsZGluZyBibG9ja3MuPC9wPg0KPHA+DQoJSGUg
cG9pbnRzIHRvIGEgbmVhcmJ5IEVneXB0aWFuIHNhcmNvcGhhZ3VzLCBzYXlpbmcgaXQgY291bGQg
YmUgdGhlIHdhbGxzIG9mIGEgY3J5cHQgb3Igc29tZXRoaW5nIGVxdWFsbHkgY29vbC48L3A+DQo8
cD4NCglUaGUgY2hhbGxlbmdlIGZvciBCYXJ0b24gYW5kIGhpcyBjcmVhdGl2ZSBhbmQgZmluYW5j
aWFsIHBhcnRuZXJzIGhhcyBiZWVuIHRvIHRyYW5zZm9ybSB0aGlzIG5pZ2h0bWFyaXNoIGRyZWFt
IGludG8gYSByZWFsIHNwb29reSBidXNpbmVzcy48L3A+DQo8cD4NCglBIGJpdCBvZiBiYWQgbHVj
azwvcD4NCjxwPg0KCVRoaXJ0ZWVuLjwvcD4NCjxwPg0KCVllcywgQmFydG9uIHNoYWtlcyBoaXMg
aGVhZCBpbiBkaXNiZWxpZWYgdGhhdCBpdCBoYXMgYmVlbiAxMy1vZGQgeWVhcnMgc2luY2UgaGUg
bW92ZWQgdGhlIGZpcnN0IHpvbWJpZSBib2R5IGFuZCBwaWVjZSBvZiByaWNrZXR5IGZ1cm5pdHVy
ZSBpbnRvIHRoZSBmb3JtZXIgc3RvcmUgc3BhY2UgaW4gaG9wZXMgb2Ygb3BlbmluZyBhIGhhdW50
ZWQgYXR0cmFjdGlvbi48L3A+DQo8cD4NCglIZSBleHBsYWlucyBpdCBoYXMgYmVlbiBhIHNlcmll
cyBvZiB1bmZvcnR1bmF0ZSBldmVudHM6IEludmVzdG9ycyBoYXZlIGNvbWUgYW5kIGdvbmUgb3Zl
ciB0aGUgeWVhcnMsIGNyZWF0aXZlIHBhcnRuZXJzIGZvdW5kIG90aGVyIHZlbnR1cmVzLCBsaWZl
IGNpcmN1bXN0YW5jZXMgaGF2ZSBnb3R0ZW4gaW4gdGhlIHdheSBhbmQgdGhlbiB0aGUgcmVhbCBz
Y2FyeSBwYXJ0IOKAlCBtZWV0aW5nIGJ1aWxkaW5nIGNvZGUgcnVsZXMgYW5kIHJlZ3VsYXRpb25z
LjwvcD4NCjxwPg0KCUJhcnRvbiBzYWlkIHRoZSBjaXR5IGhhcyBiZWVuIGdyZWF0IG92ZXIgdGhl
IHllYXJzLCBidXQgd2hlbmV2ZXIgeW91IGFyZSBidWlsZGluZyBzb21ldGhpbmcgdGhlIGxlYXN0
IGJpdCBvdXQgb2YgdGhlIG9yZGluYXJ5LCBpdCBjYW4gZ2V0IGNvbXBsaWNhdGVkLjwvcD4NCjxw
Pg0KCeKAnEZvciB0aGUgbGFjayBvZiBhIGJldHRlciB3b3JkLCBpdOKAmXMgYmVlbiBhIGJpdCBv
ZiBiYWQgbHVjayzigJ0gaGUgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglTbyBmYXIsIGFuIGVzdGltYXRlZCAk
NDAwLDAwMCBoYXMgYmVlbiBzdW5rIGludG8gdGhlIHByb2plY3QsIGZyb20gdGhlIG5lYXJseSBj
b21wbGV0ZWQgd2Fsay10aHJvdWdoIGF0dGljIHNjZW5lIHRvIHRoZSBmcm9udCBvZiBhbiBvbGQt
c2Nob29sIENoZXZ5IHZhbiBwYXJrZWQgaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiB0aGUgaGF1bnQgdG8gdGhl
IGFjdHVhbCBhdXRvcHN5IHRhYmxlIGZyb20gYSBob3NwaXRhbCBpbiBaYW5lc3ZpbGxlLjwvcD4N
CjxwPg0KCUJhcnRvbiBzYWlkIGhlIGRvZXNu4oCZdCBsaWtlIHRvIHRoaW5rIGFib3V0IHRoZSBt
b25leSBzcGVudCBhbmQgcmV2ZW51ZSBsb3N0IGVhY2ggSGFsbG93ZWVuIHdoaWxlIHRoZSBoYXVu
dCByZW1haW5lZCBzaHV0dGVyZWQgYW5kIGFib3V0IDc1IHBlcmNlbnQgZmluaXNoZWQuPC9wPg0K
PHA+DQoJVGhlcmUgd2FzIGEgcHVzaCB0byB0cnkgdG8gb3BlbiBhdCBsZWFzdCBoYWxmIG9mIHRo
ZSBhdHRyYWN0aW9uIOKAlCBub3cgZHViYmVkIHRoZSBHaG91bCBCcm90aGVycyDigJQgdGhpcyB5
ZWFyLjwvcD4NCjxwPg0KCUJ1dCBCYXJ0b24gc2FpZCwgYXMgaXJvbmljIGFzIGl0IG1pZ2h0IHNv
dW5kIGdpdmVuIHRoZSBwYXNzYWdlIG9mIHNvbWUgMTMgeWVhcnMsIGhlIGRpZG7igJl0IHdhbnQg
dG8gcnVzaCBhbmQgb3BlbiBzb21ldGhpbmcgc3VicGFyLjwvcD4NCjxwPg0KCUEgbG92ZSBvZiBz
Y2FyeSB0aGluZ3M8L3A+DQo8cD4NCglUaGUgMTk4NCBTcHJpbmdmaWVsZCBIaWdoIFNjaG9vbCBn
cmFkdWF0ZeKAmXMgbG92ZSBvZiBhbGwgdGhpbmdzIHNjYXJ5IGFuZCDigJxnZXR0aW5nIHRoaW5n
cyBqdXN0IHJpZ2h04oCdIHdhcyBib3JuIGFzIGEga2lkIGluc2lkZSBvbmUgb2YgdGhlIGJlc3Qg
aGF1bnRlZCBhdHRyYWN0aW9ucyBldmVyIOKAlCB0aGUgSGF1bnRlZCBNYW5zaW9uIGF0IERpc25l
eSBXb3JsZC48L3A+DQo8cD4NCglUaGlzIGxlZCB0byBiYWNreWFyZCBlZmZvcnRzIHdpdGggYnVk
ZGllcyBsaWtlIEJpbGwgTW9ycmlzb24sIHdobyBoZWxwZWQgY3JhZnQgc29tZSBvZiB0aGUgc2Nh
cnkgc3R1ZmYgaW5zaWRlIEFrcm9u4oCZcyB3aWxkbHkgcG9wdWxhciBIYXVudGVkIFNjaG9vbGhv
dXNlIGFuZCBIYXVudGVkIExhYm9yYXRvcnksIGFuZCBhbiBldmVudHVhbCBnaWcgdG8gaGVscCBy
ZWRvIHRoZSBCYXJiZXIgSGF1bnQgb24gdGhlIE8uQy4gQmFyYmVyIGVzdGF0ZS48L3A+DQo8cD4N
CgnigJxIYXVudHMgd2VyZSB3aGF0ZXZlciB3ZSBjb3VsZCBjb2JibGUgdG9nZXRoZXIgYmFjayB0
aGVuLOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxUaGluZ3Mgd2VyZSBub3QgYXMgc29waGlzdGljYXRlZCBhcyB0
aGV5IGFyZSBub3cu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQmFydG9uIGV2ZW4gZGlkIG1ha2V1cCBvbiB0aGUg
Y2xhc3NpYyBBa3Jvbi1jZW50cmljLCBsb3ctYnVkZ2V0IGhvcnJvciBmbGljayA8ZW0+VGhlPC9l
bT4gPGVtPkRlYWQgTmV4dCBEb29yPC9lbT4uPC9wPg0KPHA+DQoJQSBzdGludCBpbiBIb2xseXdv
b2Q8L3A+DQo8cD4NCglUaGlzIGxvdmUgZm9yIGFsbCB0aGluZ3MgbW9uc3RlcnMgbGVkIGhpbSB0
byBtb3ZlIHRvIEhvbGx5d29vZCBpbiAxOTg3IHRvIHB1cnN1ZSBhIGNhcmVlciBhcyBhIG1ha2V1
cCBhcnRpc3QgYW5kIHNldCBkZXNpZ25lci4gSGlzIGJlc3Qta25vd24gZ2lnIHdhcyBjcmVhdGlu
ZyBzb21lIG9mIHRoZSBjb3N0dW1lcyBhbmQgbW9uc3RlcnMgZm9yIHRoZSBQb3dlciBSYW5nZXJz
LjwvcD4NCjxwPg0KCUhlIG1vdmVkIGJhY2sgdG8gdGhlIEFrcm9uIGFyZWEgaW4gMTk5OSBhbmQg
anVzdCBmb3VyIHllYXJzIGxhdGVyIHN0YXJ0ZWQgdGhlIGVmZm9ydCB0byBidWlsZCB0aGUgaGF1
bnQgaW4gdGhlIGJhY2sgYXJlYSBvZiB0aGUgZm9ybWVyIGdyb2Nlcnkgc3RvcmUg4oCUIHRoZSBm
cm9udCBpcyBub3cgaG9tZSB0byBzZXZlcmFsIGJ1c2luZXNzZXMsIGluY2x1ZGluZyBhIFN1Yndh
eS48L3A+DQo8cD4NCglTb21lIHJlbWluZGVycyBvZiBoaXMgSG9sbHl3b29kIGRheXMgYXJlIHNj
YXR0ZXJlZCBhbWlkIHBpbGVzIG9mIGZ1cm5pdHVyZSBhbmQgb3RoZXIgb2RkcyBhbmQgZW5kcywg
d2hhdCBCYXJ0b24gY2FsbHMg4oCcaGF1bnRlZCBob3VzZSBnb2xkLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVRo
ZXJl4oCZcyBhIHJ1YmJlciBjcmVhdHVyZSBmcm9tIHRoZSBmb3JnZXR0YWJsZSBtb3ZpZSA8ZW0+
RGVlcFN0YXIgU2l4PC9lbT4uIE1vcnJpc29uIHNheXMgdGhlIG1vdmllIHdhcyDigJx0ZXJyaWJs
ZeKAnSBhbmQgdGhlIHBsb3QgbGluZSB1bmJlbGlldmFibGUuPC9wPg0KPHA+DQoJQmFydG9uIGdy
dW1ibGVzIGJhY2sgdGhhdCBzb21lIG9mIHRoZSBlZmZlY3RzIHdlcmUgcHJldHR5IGNvb2wsIHBv
aW50aW5nIHRvIGhpcyBjcmVhdGlvbi48L3A+DQo8cD4NCglBbmQgdGhlcmXigJlzIGEgZnVsbHkg
bnVkZSwgYW5hdG9taWNhbGx5IGNvcnJlY3QgcnViYmVyIGR1ZGUgZnJvbSBNVFbigJlzIGNvbWVk
eSBzaG93IDxlbT5EZWF0aCBWYWxsZXk8L2VtPi48L3A+DQo8cD4NCglMb29raW5nIG92ZXIgdGhl
IG5ha2VkIG1hbiBldmVuIHF1aWV0cyB0aGUgdXN1YWxseSBjaGF0dHkgTW9ycmlzb24sIHdobyBp
cyBxdWljayB3aXRoIGEgcXVpcCBvciB0d28gb3IgdGhyZWUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcWWVhaCwg
d2XigJlsbCBoYXZlIHRvIGZpZ3VyZSBvdXQgaG93IHdlIHdpbGwgY292ZXIgdGhhdCBwYXJ0IHVw
LOKAnSBCYXJ0b24gc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglBIGxhYm9yIG9mIGxvdmU8L3A+DQo8cD4NCglN
b3JyaXNvbiwgd2hvIGlzIHBhcnQgb2YgdGhlIGNyZWF0aXZlIHRlYW0sIHNhaWQgaGUgaXMgcmVh
ZHkgdG8gc3RvcCBjdXR0aW5nIOKAnGJvcmluZ+KAnSB3b29kIGFuZCBzdGFydCBjYXJ2aW5nIG91
dCBzY2FyeSBjcmVhdHVyZXMgdG8gY2FsbCB0aGUgR2hvdWwgQnJvdGhlcnMgaGF1bnRlZCBhdHRy
YWN0aW9uIGhvbWUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2UgYXJlIHRyeWluZyB0byBidWlsZCBzb21ldGhp
bmcgaGVyZSB0aGF0IHdlIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gd2FsayB0aHJvdWdoLOKAnSBoZSBzYWlkLiDi
gJxJdCBpcyBub3QgYWJvdXQgdGhlIGNoZWFwIHNjYXJlIG9mIHNvbWVvbmUganVzdCBqdW1waW5n
IG91dCBhdCB5b3UuIEEgY2hpaHVhaHVhIGNhbiBkbyB0aGF0LiBUaGlzIHdpbGwgYmUgYWxsIGFi
b3V0IHRoZSBzZW5zb3J5IG92ZXJsb2FkLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUFuZCB0aGlzIGp1c3QgbWF5
IGJlIGEgc21hbGwgcGFydCBvZiB0aGUgcmVhc29uIHRoZSBwcm9qZWN0IGlzIG5vdyBpbiBZZWFy
IDEzLjwvcD4NCjxwPg0KCUJhcnRvbiBzYWlkIHRoZSB1bHRpbWF0ZSBnb2FsIGlzIGZvciBndWVz
dHMgdG8gd2FsayB0aHJvdWdoIHRoZSBwZXJzb25hbCBlY2xlY3RpYyBjb2xsZWN0aW9uIG9mIHRo
ZSBmaWN0aW9uYWwgR2hvdWwgQnJvdGhlcnMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhpbmsgb2YgaXQgbGlr
ZSBhIGhvcnJvciB2ZXJzaW9uIG9mIGEgUmlwbGV54oCZcyBtdXNldW0s4oCdIGhlIHNhaWQuIOKA
nEl04oCZcyBsaWtlIHRoZSB0aGluZ3MgdGhleSBjb2xsZWN0ZWQgaGF2ZSBhbGwgY29tZSB0byBs
aWZlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUJhcnRvbiBzYWlkIGhlIGhhcyBsaXRlcmFsbHkgcHV0IGhpcyDi
gJxibG9vZCwgc3dlYXQgYW5kIHRlYXJz4oCdIGludG8gdGhlIHByb2plY3QgYW5kIGxvb2tzIGZv
cndhcmQgdG8gb3BlbmluZyB0aGUgZG9vcnMgdG8gZ3Vlc3RzIG9uIFNlcHQuIDI5LCAyMDE3Ljwv
cD4NCjxwPg0KCeKAnFdlIG1pZ2h0IG9ubHkgZ2V0IG9uZSBzaG90IGF0IHRoaXMsIHNvIHdlIHdh
bnQgaXQgdG8gYmUgdGhlIGJlc3QgaXQgY2FuIHBvc3NpYmx5IGJlLOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxU
aGlzIGhhcyBiZWVuIGEgbGFib3Igb2YgbG92ZS4gSSBsb3ZlIG1vbnN0ZXJzLCBhbmQgSSBsb3Zl
IGRvaW5nIGhvcnJvciBtYWtldXAuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhpcyB3aWxsIGJlIGFzIGNsb3Nl
IHRvIEhvbGx5d29vZCBhcyB5b3UgY2FuIGdldCBpbiBBa3Jvbi7igJ08L3A+DQo8cD4NCglDcmFp
ZyBXZWJiIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpjd2ViYkB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbSI+Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IG9yIDMzMC05OTYtMzU0
Ny48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.