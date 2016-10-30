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Ghoul Brothers haunted house in Akron 13 years in the making; new haunt hopes to open next fall

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 30, 2016 - 08:36 PM | Updated: October 31, 2016 - 11:24 AM
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Dave Barton poses for a portrait inside his anticipated haunted house on Thursday in Akron. For the past 13-years, Dave Barton has toiled away inside of part of a former Acme-Clicke store on Manchester Road to transform it into a haunted house. He plans to open next September. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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