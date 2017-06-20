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Girl, 6, who lost leg is walking again thanks to therapy dogs

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 20, 2017 - 05:40 PM | Updated: June 20, 2017 - 07:45 PM
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Tessa Puma, 6, pets Petie the Pony in front of Akron Children's Hospital Tuesday in Akron. Tessa often works with therapy animals at the hospital such as Petie. Tessa lost her left leg from a rare infection earlier this year. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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