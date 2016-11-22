Good news for Akron drivers: ODOT to reopen Central Interchange ramps next week

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBleHBlY3RzIHRvIHJlb3Bl
biB0aHJlZSBoaWdod2F5IHJhbXBzIGFyb3VuZCB0aGUgQ2VudHJhbCBJbnRlcmNoYW5nZSBpbiBB
a3JvbiBuZXh0IHdlZWsuPC9wPjxwPlRoZSByYW1wcyBoYXZlIGJlZW4gY2xvc2VkIGZvciBtb250
aHMgY2F1c2luZyBzaWduaWZpY2FudCBoZWFkYWNoZXMgZm9yIGhpZ2h3YXkgbW90b3Jpc3RzIHdo
byBlaXRoZXIgYXJlIGNhdWdodCBpbiB0cmFmZmljIGphbXMgb3IgZm9yY2VkIHRvIHRha2UgbGVu
Z3RoeSBkZXRvdXJzIGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlIGNvbnN0cnVjdGlvbi48L3A+PHA+T0RPVCBzcG9r
ZXNtYW4gSnVzdGluIENoZXNuaWMgc2FpZCBhIHNwZWNpZmljIGRhdGUgZm9yIG9wZW5pbmcgdGhl
IHJhbXBzIGhhc24mIzgyMTc7dCBiZWVuIGRldGVybWluZWQgYnV0IGl0IHdpbGwgYmUgc29tZXRp
bWUgbmV4dCB3ZWVrLjwvcD48cD5IZSBhZGRlZCB0aGF0IHRoZSByYW1wcyBtYXkgbm90IG9wZW4g
YWxsIGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUuPC9wPjxwPlRoZSBvbmdvaW5nICQxNS42IG1pbGxpb24gcHJv
amVjdCBpbnZvbHZlcyByZW1vdmluZyB0aHJlZSBicmlkZ2VzIG9uIEludGVyc3RhdGUgNzYvNzcg
anVzdCB3ZXN0IG9mIHRoZSBDZW50cmFsIEludGVyY2hhbmdlLCB3aGVyZSBpbnRlcnN0YXRlcyA3
NiBhbmQgNzcsIGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA4IGNvbWUgdG9nZXRoZXIuPC9wPjxwPlRoZSByYW1w
cyBhZmZlY3RlZCBhcmU6PC9wPjxwPiYjODIyNjsgRWFzdGJvdW5kIEktNzYvNzcgdG8gc291dGhi
b3VuZCBJLTc3LjwvcD48cD4mIzgyMjY7IE5vcnRoYm91bmQgSS03NyB0byB3ZXN0Ym91bmQgSS03
Ni83Ny48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBTb3V0aGJvdW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDggdG8gd2VzdGJvdW5k
IEktNzYvNzcuPC9wPjxwPkFib3V0IDEwMCwwMDAgdmVoaWNsZXMgdHJhdmVsIHRoYXQgYXJlYSBl
YWNoIGRheS48L3A+PHA+T0RPVCBhbHNvIGlzIHJlYnVpbGRpbmcgdGhlIG5lYXJieSBJLTc2Lzc3
IGludGVyY2hhbmdlIHdpdGggU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgYW5kIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5IGFz
IHBhcnQgb2YgYSBzZXBhcmF0ZSBwcm9qZWN0LjwvcD48cD5UaGUgcHJvamVjdHMgYXJlIHBhcnQg
b2YgbW9yZSB0aGFuICQ1MDAgbWlsbGlvbiB3b3J0aCBvZiBPRE9UIHJvYWQgYW5kIGJyaWRnZSBj
b25zdHJ1Y3Rpb24gcGxhbm5lZCBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IG92ZXIgdGhlIG5leHQgZml2ZSB5
ZWFycy4gPC9wPjxwPkZvciBtb3JlIGRldGFpbHMgYW5kIGEgbGlzdCBvZiBvdGhlciBoaWdod2F5
IHByb2plY3RzLCBnbyB0bzogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5kb3Quc3RhdGUub2gudXMvZGlz
dHJpY3RzL0QwNCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5kb3Quc3RhdGUub2gudXMvZGlzdHJpY3Rz
L0QwNDwvYT4uIDwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2
OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJtb25A
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQ8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FybW9ucmlja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNw
OyYjNjQ7YXJtb25yaWNrQUJKJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.