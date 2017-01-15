All CATEGORIES
☰ Menu

Good News — Jan. 16

Published: January 15, 2017 - 10:12 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The St. Hilary School Power of the Pen team, front, from left, Clarissa Snyder, Meg Resweber, Emma Harrell, Annie Hart, Isabelle Hahn, and Gia Abucejo, and back, from left, Eva Janigian, Gina Roman, Clara Hoffert, and Aly Misenhelter. Not pictured: Alianna Huston. (Photo courtesy St. Hilary School)


MORE IN NEWS

haygood16cutweb Jeff Lange
Journalist tells stories of people’s dreams during Martin Luther King Jr. speech

In the filled auditorium at the Akron-Summit County Main Library on Sunday afternoon, Wil Haygood mentioned only briefly the political divide in the country today.

circus16cutweb
Akron played a role in one of the darkest days in the history of the Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus
snowday16cutweb
Kids aren’t only ones happy on snow days; school officials have a little fun on Twitter, too
summa16cutweb
Summa board to hire executive coach and assume control of doctor contracts amid ‘troubling’ divisions
World diplomats tell Trump, Israel: Mideast needs peace
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next