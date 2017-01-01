Good News — Jan. 2

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIDxzdHJvbmc+QWtyb24gU3ltcGhvbnkgR3VpbGQ8L3N0cm9uZz4mIzgyMTc7cyBhbm51
YWwgQ3Jlc2NlbmRvIHN0eWxlIHNob3cgYW5kIHNpbGVudCBhdWN0aW9uIHJlY2VudGx5IHJhaXNl
ZCBhYm91dCAkNiwwMDAgZm9yIHRoZSBBa3JvbiBTeW1waG9ueSBPcmNoZXN0cmEsIEFrcm9uIFlv
dXRoIE9yY2hlc3RyYSBhbmQgQWtyb24gU3ltcGhvbnkgQ2hvcnVzLiA8L3A+PHA+TGVkIGJ5IGV2
ZW50IGNoYWlyIDxzdHJvbmc+TWFkZWxpbmUgQm96emVsbGk8L3N0cm9uZz4sIHRoZSBhZnRlcm5v
b24gaW5jbHVkZWQgYSBzaWxlbnQgYXVjdGlvbiBvZiBpdGVtcyByYW5naW5nIGZyb20gYXJ0IG9i
amVjdHMgdG8gZ2lmdCBjZXJ0aWZpY2F0ZXMsIGFjY2Vzc29yaWVzLCBhbmQgZ2Vtc3RvbmUgamV3
ZWxyeS48L3A+PHA+VGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgZXZlbnQsIHRpdGxlZCBTdHlsZSBOb3Rlcywg
YWxzbyBmZWF0dXJlZCBmYXNoaW9ucyBmcm9tIENoaWNvJiM4MjE3O3Mgb2YgSHVkc29uLCB3aGlj
aCB3ZXJlIG1vZGVsZWQgYnkgdm9sdW50ZWVycyBpbmNsdWRpbmcgPHN0cm9uZz5KdWRpIEJyZW5u
ZXIsIERlYmkgRCYjODIxNztBbWljbyBDb3VkcmlldCwgU3VlIEdpbGxtYW4sIEthdGhsZWVuIEhl
bnJ5LCBOYW5jeSBJcmJ5LCBNYXJ5IEVsbGVuIFBvcmNlbGxhLCBKdWxpZSBQdWxrLCBQYW0gUnVw
ZXJ0PC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPldlbmR5IFR1cnJlbDwvc3Ryb25nPmwuIFRoZSBmYXNo
aW9uIHNob3cgd2FzIGVtY2VlZCBieSA8c3Ryb25nPkphY3F1aWUgTWFicnk8L3N0cm9uZz4gd2l0
aCBhY2NvbXBhbmltZW50IGZyb20gdGhlIDxzdHJvbmc+R2VuZSBGaW9jY2EgQ29tYm88L3N0cm9u
Zz4uIDwvcD48cD5TcG9uc29ycyBpbmNsdWRlZCA8c3Ryb25nPkZyYW5jZXMgQml0dGxlLCBDaXJp
ZWxsbyBhbmQgQ2FyciBGdW5lcmFsIEhvbWVzLCBGcmllbmRzIG9mIEtyaXN0ZW4gU2NhbGlzZSwg
SGFyd2ljayBTdGFuZGFyZCBEaXN0cmlidXRpb24sIE9NTk9WQSBTb2x1dGlvbnMsIFBhcmFncmFw
aGljczwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5NYXJnYXJldCBTaGFmZmVyPC9zdHJvbmc+LjwvcD48
cD48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdC4gU2ViYXN0aWFuIFBhcmlzaCBTY2hvb2w8L3N0cm9uZz4gZmly
c3QtYW5kIHNlY29uZC1ncmFkZSBzdHVkZW50cyByZWNlbnRseSBmaWxsZWQgc29ja3Mgd2l0aCBy
aWNlIGFuZCBtYWRlIGNvbWZvcnQgd2FybWVycyBmb3IgdGhlIGFuaW1hbHMgd2FpdGluZyB0byBi
ZSBhZG9wdGVkIGF0IDxzdHJvbmc+T25lIG9mIGEgS2luZCBQZXQgUmVzY3VlIDwvc3Ryb25nPmlu
IEFrcm9uLiAgV2hpbGUgdGhlIGNoaWxkcmVuIGZpbGxlZCB0aGUgc29ja3MgdGhleSBzYWlkIHBy
YXllcnMgZm9yIHRoZSBhbmltYWxzIHRoYXQgdGhleSB3b3VsZCBhbGwgZmluZCBnb29kIGhvbWVz
LiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5UZXJyaSBOYXNzIFJlZWRlcjwvc3Ryb25nPiwgU3QuIFNlYmFzdGlh
biBwYXJlbnQgYW5kIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBvZiBPbmUgb2YgYSBLaW5kIFBldCBSZXNj
dWUsIHNwb2tlIHdpdGggdGhlIGNoaWxkcmVuIGFib3V0IGFsbCB0aGUgc2VydmljZXMgdGhlIGdy
b3VwIG9mZmVycyBhbmQgaG93IHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24gaXMgZGVkaWNhdGVkIHRvIHNhdmlu
ZyB0aGUgbGl2ZXMgb2YgYW5pbWFscy4gU2hlIGFsc28gYnJvdWdodCBzb21lIGZ1cnJ5IGZyaWVu
ZHMgYWxvbmcgZm9yIHRoZSB2aXNpdC4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5FaWdodGgtZ3JhZGVycyBhdCA8
c3Ryb25nPlN0LiBGcmFuY2lzIGRlIFNhbGVzIFBhcmlzaCBTY2hvb2w8L3N0cm9uZz4gaW4gQ292
ZW50cnkgVG93bnNoaXAgcmVjZW50bHkgcGFydG5lcmVkIHdpdGggPHN0cm9uZz5TcHJpbmd0aW1l
IG9mIEhvcGU8L3N0cm9uZz4gaW4gQWtyb24gdG8gYnJpbmcgQ2hyaXN0bWFzIGNoZWVyIHRvIGxl
c3MgZm9ydHVuYXRlIGNoaWxkcmVuIGluIHRoZSBhcmVhLiAgQXMgYSBjbGFzcyBzZXJ2aWNlIHBy
b2plY3QsIGVhY2ggc3R1ZGVudCBmaWxsZWQgYSBzaG9lYm94IHdpdGggYSB2YXJpZXR5IG9mIGdp
ZnQgaXRlbXMgZnJvbSBzbWFsbCB0b3lzIHRvIGNvbGQgd2VhdGhlciBnZWFyLiAgVGhlIHN0dWRl
bnRzIGluY2x1ZGVkIGEgcGVyc29uYWxpemVkIGxldHRlciBmb3IgZWFjaCByZWNpcGllbnQsIGlu
Y2x1ZGluZyBwcmF5ZXJzIG9mIGhvcGUgYW5kIHdhcm0gd2lzaGVzIGZvciB0aGUgQ2hyaXN0bWFz
IHNlYXNvbi4gIDwvcD48cD48L3A+PHA+VGhlPHN0cm9uZz4gTWFyZ2FyZXQgQ2xhcmsgTW9yZ2Fu
IEZvdW5kYXRpb248L3N0cm9uZz4sIGEgSHVkc29uIG5vbnByb2ZpdCBkZWRpY2F0ZWQgdG8gaW1w
cm92aW5nIHRoZSBsaXZlcyBvZiBwZW9wbGUgd2l0aCBzZXJpb3VzIG1lbnRhbCBpbGxuZXNzLCBy
ZWNlbnRseSBob3N0ZWQgdGhlIEltcGFjdCBBd2FyZHMgYXQgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gTWVkaWNh
bCBVbml2ZXJzaXR5LiBIb25vcmVlcyBpbmNsdWRlZDogQXdhcmQgZm9yIEV4Y2VsbGVuY2UgaW4g
TWVudGFsIEhlYWx0aCwgPHN0cm9uZz5FbGFpbmUgSGFybGluPC9zdHJvbmc+LCBmb3JtZXIgcHJl
c2lkZW50IGFuZCBDRU8gb2YgQ2hpbGQgR3VpZGFuY2UgJmFtcDsgRmFtaWx5IFNvbHV0aW9uczsg
QXdhcmQgZm9yIEV4Y2VsbGVuY2UgaW4gRWR1Y2F0aW9uLCB0aGU8c3Ryb25nPiBGYXNoaW9uIFNj
aG9vbCBhdCBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgPC9zdHJvbmc+dW5kZXI8c3Ryb25nPiBEaXJl
Y3RvciBKLlIuIENhbXBiZWxsPC9zdHJvbmc+OyBBd2FyZCBmb3IgRXhjZWxsZW5jZSBpbiBBcnRz
LCA8c3Ryb25nPkFrcm9uIENpdmljIFRoZWF0cmUgRXhlY3V0aXZlIERpcmVjdG9yIEhvd2FyZCBQ
YXJyPC9zdHJvbmc+OyBhbmQgQ29tcGFzcyBBd2FyZCwgPHN0cm9uZz5BbGlzb24gTWFsbW9uPC9z
dHJvbmc+LCBmb3VuZGVyIGFuZCBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2YgQWN0aXZlIE1pbmRzIElu
Yy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.