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Good News — March 13

Published: March 12, 2017 - 10:02 PM
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The St. Hilary Parish and School community is proud to support the new Battered Women's Shelter of Summit-Medina Counties. St. Hilary School students collected hundreds of items, including personal care items, baby items, children's toys, and more, to make welcome bags for those served by the shelter.


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