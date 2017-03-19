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Good News — March 20

Published: March 19, 2017 - 10:13 PM
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Kent State University Professor William Kist has won the 2017 Outstanding Language Arts Educator Award (University level) from the Ohio Council of Teachers of English Language Arts (OTELA). Dr. Kist accepted his award at the OCTELA Annual Conference in Columbus, on February 4, 2017.


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