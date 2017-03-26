Good News — March 27

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3Rvdy1NdW5yb2UgRmFsbHMgSGlnaCBTY2hvb2wgc2VuaW9ycyA8c3Ryb25nPk1hZGVsaW5l
IEZpbms8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+Q2hyaXN0aW5lIERlTWFyaW5vIDwvc3Ryb25nPmZp
bmlzaGVkIGZpcnN0IGluIE9oaW8gaW4gdGhlIFRyYXZlbCBhbmQgVG91cmlzbSB0ZWFtIGV2ZW50
IGF0IHRoZSByZWNlbnQgREVDQSBzdGF0ZSBjb21wZXRpdGlvbiBpbiBDb2x1bWJ1cy4gVGhlIGR1
byBxdWFsaWZpZWQgdG8gY29tcGV0ZSBuZXh0IG1vbnRoIGF0IHRoZSBERUNBIG5hdGlvbmFsIGNv
bXBldGl0aW9uIGluIEFuYWhlaW0sIENhbGlmLiBTdG93LU11bnJvZSBGYWxscyBzZW5pb3JzIDxz
dHJvbmc+TWVnYW4gRnJhZ29sYSA8L3N0cm9uZz5hbmQgPHN0cm9uZz5NYXJrIEJlZXNvbjwvc3Ry
b25nPiBhbHNvIGFkdmFuY2VkIHRvIHRoZSBuYXRpb25hbCBjb21wZXRpdGlvbiBieSBmaW5pc2hp
bmcgZm91cnRoIGluIHRoZSBIb3NwaXRhbGl0eSBEZWNpc2lvbiBNYWtpbmcgY2F0ZWdvcnkgZHVy
aW5nIHRoZSBzdGF0ZSBjb21wZXRpdGlvbi4gREVDQSBpcyBhIG5hdGlvbmFsIG9yZ2FuaXphdGlv
biBmb3Igc3R1ZGVudHMgaW50ZXJlc3RlZCBpbiBtYXJrZXRpbmcsIGZpbmFuY2UsIGhvc3BpdGFs
aXR5LCBtYW5hZ2VtZW50IGFuZCBlbnRyZXByZW5ldXJzaGlwLjwvcD48cD48L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz5Bbm4gUGxhemVrIDwvc3Ryb25nPm9mIE1lZGluYSBDb3VudHkgRGlzdHJpY3QgTGlicmFyeSBo
YXMgYmVlbiBuYW1lZCBhICYjODIyMDtNb3ZlciAmYW1wOyBTaGFrZXImIzgyMjE7IGluIHRoZSBs
aWJyYXJ5IGluZHVzdHJ5IGJ5IHRoZSBuYXRpb25hbCBwdWJsaWNhdGlvbiBMaWJyYXJ5IEpvdXJu
YWwuIEluIGl0cyBNYXJjaCAxNSBpc3N1ZSwgTGlicmFyeSBKb3VybmFsIG5hbWVkIDUyIG91dHN0
YW5kaW5nIHByb2Zlc3Npb25hbHMgY29tbWl0dGVkIHRvIHByb3ZpZGluZyBleGNlbGxlbnQgc2Vy
dmljZSBhbmQgc2hhcGluZyB0aGUgZnV0dXJlIG9mIGxpYnJhcmllcy4gUGxhemVrIHdhcyBzZWxl
Y3RlZCBmb3IgaGVyIGNvbW1pdG1lbnQgdG8gdGhlIHByb2Zlc3Npb24gYW5kIGZvciBicmluZ2lu
ZyBsaWJyYXJ5IHNlcnZpY2VzIHRvIG5vbi10cmFkaXRpb25hbCBzZXR0aW5ncywgc3VjaCBhcyBk
YXkgY2FyZSBjZW50ZXJzLCBsb3ctaW5jb21lIGhvdXNpbmcgY29tcGxleGVzLCBvdXRseWluZyBj
b21tdW5pdGllcyBhbmQgdGhlIGNvdW50eSBqYWlsLjwvcD48cD48L3A+PHA+VGhlPHN0cm9uZz4g
U3VtbWl0IENvdW50eSBEZXZlbG9wbWVudGFsIERpc2FiaWxpdGllcyBCb2FyZDwvc3Ryb25nPiBy
ZWNlbnRseSBhbm5vdW5jZWQgdGhlIHdpbm5lcnMgb2YgdGhlIDIwMTcgU3VtbWl0IEREIEFwcHJl
Y2lhdGlvbiBBd2FyZHMuIFRoZSBob25vcmVlcyBpbmNsdWRlOiA8c3Ryb25nPlBlZ2d5IFBldGVy
cyw8L3N0cm9uZz4gaW50ZXJ2ZW50aW9uIHNwZWNpYWxpc3QgYXQgU3Rvdy1NdW5yb2UgRmFsbHMg
U2Nob29scywgd2lubmVyIG9mIHRoZSBEb3R0aWUgU2NocnVtIEN1bHR1cmFsIGF3YXJkIHByZXNl
bnRlZCB0byBhbiBvdXRzdGFuZGluZyBlbXBsb3llZSBpbiB0aGUgZGV2ZWxvcG1lbnRhbCBkaXNh
YmlsaXRpZXMgZmllbGQ7IGNpdHkgb2YgPHN0cm9uZz5Ba3JvbiYjODIxNztzIExvY2sgMzwvc3Ry
b25nPiwgd2lubmVyIG9mIHRoZSBJbm5vdmF0ZSBQYXJ0bmVyIEF3YXJkIHRvIGhvbm9yIGEgYnVz
aW5lc3Mgb3Igbm9ucHJvZml0IHRoYXQmIzgyMTc7cyBtYWtpbmcgYW4gaW1wYWN0IGluIHRoZSBj
b21tdW5pdHkgZm9yIHBlb3BsZSB3aXRoIGRldmVsb3BtZW50YWwgZGlzYWJpbGl0aWVzOyA8c3Ry
b25nPlN1bW1pdCBDb3VudHkgSnV2ZW5pbGUgQ291cnQgSnVkZ2UgTGluZGEgVHVjY2kgVGVvZG9z
aW88L3N0cm9uZz4sIHdpbm5lciBvZiB0aGUgUnVzcyBQcnkgUHVibGljIExlYWRlciBvZiB0aGUg
WWVhciBBd2FyZDsgdGhlIDxzdHJvbmc+VW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBFbmdpbmVlcmluZyBE
ZXNpZ24gVGVhbTwvc3Ryb25nPiwgd2lubmVyIG9mIHRoZSBDb21tdW5pdHkgSW1wYWN0IEF3YXJk
IGZvciB2b2x1bnRlZXIgd29yayB0aGF0IGltcGFjdHMgdGhlIGxpdmVzIG9mIHBlb3BsZSB3aXRo
IGRldmVsb3BtZW50YWwgZGlzYWJpbGl0aWVzOyBhbmQ8c3Ryb25nPiBEb24gUmV0dGJlcmcgSnI8
L3N0cm9uZz4uLCB3aW5uZXIgb2YgdGhlIENhcmxlbmUgV2VhdmVyIEFjaGlldmVtZW50IEF3YXJk
LCB3aGljaCBob25vcnMgaW5kaXZpZHVhbHMgd2l0aCBhIGRldmVsb3BtZW50YWwgZGlzYWJpbGl0
eSB3aG9zZSBhY3Rpb25zIG9yIHNlbGYtYWR2b2NhY3kgaGVscCB0byBjaGFuZ2UgcGVyY2VwdGlv
bnMgb3IgYnJpbmcgYWJvdXQgcG9zaXRpdmUgYXdhcmVuZXNzLjwvcD48cD48L3A+PHA+VGhlIGZv
bGxvd2luZyBzdHVkZW50cyB3ZXJlIHJlY2VudGx5IHJlY29nbml6ZWQgYnkgU3QuIFNlYmFzdGlh
biBQYXJpc2ggU2Nob29sIGFzIFRlcnJpZXIgU3BvdGxpZ2h0IHdpbm5lcnM6IGtpbmRlcmdhcnRl
bmVycyA8c3Ryb25nPkdlbW1hIEdyaWZmaW48L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+UnlhbiBTZW5r
bzwvc3Ryb25nPjsgZmlyc3QtZ3JhZGVyczxzdHJvbmc+IE5hdGhhbiBQYXh0b24gPC9zdHJvbmc+
YW5kPHN0cm9uZz4gRmlubiBSZWE8L3N0cm9uZz47IHNlY29uZC1ncmFkZXJzIDxzdHJvbmc+QWxs
aXNvbiBSYWl0YSA8L3N0cm9uZz5hbmQgPHN0cm9uZz5CcmFkeSBLaWRkZXI8L3N0cm9uZz47IHRo
aXJkLWdyYWRlcnMgPHN0cm9uZz5Tb3BoaWEgQnVyZ295bmU8L3N0cm9uZz4gYW5kPHN0cm9uZz4g
UXVpbm4gWW9yaTwvc3Ryb25nPjsgZm91cnRoLWdyYWRlcnM8c3Ryb25nPiBMdWtlIFNhdXMgPC9z
dHJvbmc+YW5kIDxzdHJvbmc+R2lvbm5pIENpYWxhcmllbGxvPC9zdHJvbmc+OyBmaWZ0aC1ncmFk
ZXJzIDxzdHJvbmc+SmltbXkgQm9yZGVua2lyY2hlciA8L3N0cm9uZz5hbmQgPHN0cm9uZz5NYWRh
bGV5bmEgQnVyZ295bmU8L3N0cm9uZz47IHNpeHRoLWdyYWRlcnMgPHN0cm9uZz5DYXJvbGluZSBC
dXJuczwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5Tb3BoaWEgV2Fsa2VyPC9zdHJvbmc+OyBzZXZlbnRo
LWdyYWRlcnMgPHN0cm9uZz5OaWNob2xhcyBTZW5rbzwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5Ccmlh
bm5hIEZvc3Rlcjwvc3Ryb25nPjsgYW5kIGVpZ2h0aC1ncmFkZXJzIDxzdHJvbmc+RW1pbHkgU3Rl
ZWw8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+TWFyeSBKZXdlbGw8L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPjwvcD48
cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIExvZGdlIDY4NSBvZiB0aGUgT3JkZXIgU29ucyBvZiBJdGFseSBJbiBB
bWVyaWNhPC9zdHJvbmc+IGNlbGVicmF0ZWQgaXRzIDEwMHRoIGFubml2ZXJzYXJ5IHRoaXMgbW9u
dGguIEEgdG90YWwgb2YgMTkwIG1lbWJlcnMgYW5kIGd1ZXN0cyBjZWxlYnJhdGVkIHdpdGggYSBH
YWxhIERpbm5lciBEYW5jZSBhdCBHdXkmIzgyMTc7cyBQYXJ0eSBDZW50ZXIuIFRoZSBndWVzdCBs
aXN0IGluY2x1ZGVkIFNvbnMgb2YgSXRhbHkgTmF0aW9uYWwgVHJ1c3RlZSA8c3Ryb25nPlRlcnJ5
IExhdHRhdm88L3N0cm9uZz4gYW5kIFN0YXRlIFByZXNpZGVudCA8c3Ryb25nPk1hYyBDb21wYXJl
dHRvPC9zdHJvbmc+LiBBa3JvbiBEaXJlY3RvciBvZiBQbGFubmluZyBhbmQgVXJiYW4gRGV2ZWxv
cG1lbnQgPHN0cm9uZz5KYXNvbiBTZWdlZHk8L3N0cm9uZz4gcHJlc2VudGVkIGEgcHJvY2xhbWF0
aW9uIGZyb20gdGhlIG1heW9yLiBDb3VuY2lsIFByZXNpZGVudCA8c3Ryb25nPk1hcmlseW4gS2Vp
dGg8L3N0cm9uZz4gd2FzIGFsc28gaW4gYXR0ZW5kYW5jZS4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5BIGZvdXJ0
aC1ncmFkZXIgZnJvbSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBpcyBzaG93aW5nIE9oaW8gYSBsaXR0bGUgbG92
ZS4gPHN0cm9uZz5KYXJ2aXMgRGVubnkgPC9zdHJvbmc+c2VsZWN0ZWQgT2hpbyBmb3IgYSBjbGFz
cyBhc3NpZ25tZW50IHRvIHdyaXRlIGEgcmVwb3J0IG9uIGEgc3RhdGUuICYjODIyMDtJIHdhcyBo
b3BpbmcgdGhhdCB5b3Ugd291bGQgYmUgd2lsbGluZyB0byBzZW5kIG1lIHNvbWUgaXRlbXMgdG8g
aGVscCBtZSBsZWFybiBtb3JlIGFib3V0IHRoZSBiZXN0IHRoaW5ncyBpbiB5b3VyIHN0YXRlLCYj
ODIyMTsgSmFydmlzIHdyb3RlIGluIGEgbGV0dGVyIHRoYXQgaGUgYXNrZWQgdG8gYmUgc2hhcmVk
IHdpdGggQmVhY29uIEpvdXJuYWwgcmVhZGVycy4gJiM4MjIwO0l0IGNvdWxkIGJlIHRoaW5ncyBs
aWtlIHBvc3RjYXJkcywgbWFwcywgcGljdHVyZXMsIHNvdXZlbmlycywgZ2VuZXJhbCBpbmZvcm1h
dGlvbiYjODIzMDtvciBhbnkgb3RoZXIgaXRlbXMgdGhhdCB3b3VsZCBiZSB1c2VmdWwuJiM4MjIx
OyBBbnlvbmUgd2hvIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gc2hhcmUgc29tZSBCdWNrZXllIFN0YXRlIHByaWRl
IGNhbiBzZW5kIGl0ZW1zIHRvIEphcnZpcyB2aWEgTXJzLiBEb2RkJiM4MjE3O3MgQ2xhc3MsIENo
YXJsb3R0ZSBMYXRpbiBTY2hvb2wsIDk1MDIgUHJvdmlkZW5jZSBSb2FkLCBDaGFybG90dGUsIE5D
IDI4Mjc3LjwvcD48cD5UaGUgd2Vla2x5IEdvb2QgTmV3cyBjb2x1bW4gZmVhdHVyZXMgYXdhcmRz
IGFuZCByZWNvZ25pdGlvbnMsIG1pbGl0YXJ5IGFuZCBzY2hvbGFzdGljIGFjaGlldmVtZW50cywg
Y2l2aWMgYWNjb21wbGlzaG1lbnRzIGFuZCBvdGhlciBnb29kIHdvcmtzLiYjODIzMjtQbGVhc2Ug
ZmF4IGluZm9ybWF0aW9uIHRvIDMzMC05OTYtMzAzMywgZW1haWwgaXQgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOmdvb2RuZXdzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5nb29kbmV3c0B0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbTwvYT4gb3Igc2VuZCBpdCB0byBHb29kIE5ld3MsIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFs
LCA0NCBFLiBFeGNoYW5nZSBTdC4sIEFrcm9uLCBPSCA0NDMwOS4gSW5jbHVkZSBhIHBob3RvIGlm
IG9uZSBpcyBhdmFpbGFibGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.