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Good News — May 29: Longtime Akron speech therapist inducted into Ohio Senior Citizens Hall of Fame; 4 College of Wooster scholars receive award; Summit foster parents recognized for their service

Published: May 28, 2017 - 06:15 PM | Updated: May 29, 2017 - 01:21 PM
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The Ohio Department of Aging, the Ohio Association of Area Agencies on Aging and members of the Ohio General Assembly will induct Dr. Ardath A. Franck, of Akron, and seven other accomplished and caring older Ohioans from around the state into the Ohio Senior Citizens Hall of Fame during a special ceremony on Thursday, May 18, 2017, at the Statehouse Atrium in Columbus.


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