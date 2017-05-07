All CATEGORIES
☰ Menu

Good News

Good News — May 8: ‘Pennies for a Playground’ to help others

Published: May 7, 2017 - 07:23 PM | Updated: May 8, 2017 - 09:04 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Lydia Jarka (right) from Lake High School won first place for her acrylic painting Glow in the 26th Annual Stark County High School Art Exhibit at the Canton Museum of Art.


MORE IN NEWS

odot04cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
ODOT: New highway interchange in Akron going smoothly, state says

Pharmacist Dan Jones begins to smile.

reshgondor30cut_01
Cleared in 1988 slaying, former inmates Bob Gondor and Randy Resh don’t want ordeal to be forgotten; they are awaiting $4.9 million payout from state
ynoah08_01
Camp Y-Noah holds free Family Fun Day
goodnews08_jarka
Good News — May 8: ‘Pennies for a Playground’ to help others
Ohio, other states brace for big decisions under GOP health care changes
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next