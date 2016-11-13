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Good News — Nov. 14

Published: November 13, 2016 - 08:35 PM
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Akron School Students Grow Food for Hattie Larlham. Students in grade 3-8 at the Akron-area Waldorf School, Spring Garden, are growing produce for Hattie Larlhams food hub as a part of their weekly curriculum. (photo courtesy Waldorf School)


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