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Goodyear Heights church closing after almost a century of operation, last service set for Sunday

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: January 6, 2017 - 07:40 PM
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Pastors Sam Martin of Goodyear Heights United Methodist (left) and Kenneth McGraw of Abundant Faith Ministries stand side by side in worship during a combined service of their congregations at Goodyear Heights United Methodist in Akron, on Sunday, Nov. 24, 2013. The two churches share the building it was their first combined service. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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