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Governor appoints Judge Jill Flagg Lanzinger to Summit County Common Pleas Court; appointment creates another vacancy

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 20, 2017 - 07:35 AM | Updated: March 21, 2017 - 07:54 AM

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