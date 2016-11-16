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#GrabMyCookie: Akron woman protests Trump by supporting Planned Parenthood with genitalia-shaped treats

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: November 16, 2016 - 02:16 PM | Updated: November 16, 2016 - 09:02 PM
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Rachel Whinnery with the cookies she baked that are shaped like cats and vaginas. She will be selling them Friday at Highland Square to benefit Planned Parenthood. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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