All CATEGORIES
☰ Menu

#GrabMyCookie: Akron woman protests Trump by supporting Planned Parenthood with genitalia-shaped treats

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: November 16, 2016 - 02:16 PM | Updated: November 17, 2016 - 01:21 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rachel Whinnery with the cookies she baked that are shaped like cats and vaginas. She will be selling them Friday at Highland Square to benefit Planned Parenthood. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

lebron18_10 Ken Cedeno - TNS
LeBron James donates $2.5 million to Smithsonian exhibit featuring Muhammad Ali

WASHINGTON, D.C.: LeBron James is giving $2.5 million to the Smithsonian’s National Museum of African American History and Culture to support a special exhibit featuring Muhammad Ali.

lock418cut_01
Akron ready to celebrate Lock 4
Copy of esykes
Akron lawmaker gives Summit County a voice in statehouse leadership
webryan17
Ohio Rep. Tim Ryan to challenge Nancy Pelosi for minority leader
trump18_01
Trump meets with Japan prime minister, selects national security adviser
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next