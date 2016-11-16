GrabMyCookie: Akron woman protests Trump by supporting Planned Parenthood with genitalia-shaped treats

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg0KPHA+DQoJWW91ciB0aG91Z2h0cz88L3A+DQo8IS0tUFNU
WUxFPVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPg0KCVRoZSBuYXRpb27igJlzIGxhcmdlc3QgZ2VuZXJhdGlv
biBpcyBwYXJ0aWNpcGF0aW5nIGluIGRlbW9jcmFjeSBpbiB1bnVzdWFsIHdheXMsIGFtb25nIHRo
ZW0gcHVsbGluZyBLZW50IFN0YXRlIGJhc2tldGJhbGwgZmFucyBpbnRvIHNpbmdpbmcgdGhlIG5h
dGlvbmFsIGFudGhlbSBhcyBhIHNob3cgb2YgdW5pdHksIGFzIHNlZW4gb24gUGFnZSBBMSBvZiBU
aHVyc2RheeKAmXMgQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIGhvbGRpbmcgcHVibGljIG9mZmljaWFscyBhY2Nv
dW50YWJsZSB0byB0aGVpciBwcm9taXNlcywgYXMgd3JpdHRlbiBvbiBQYWdlIEExIFdlZG5lc2Rh
eSwgYW5kLCBvZGRseSwgYnkgc2VsbGluZyBwcm92b2NhdGl2ZSBjb29raWVzIHRvIHJhaXNlIG1v
bmV5IGZvciB3b21lbuKAmXMgaGVhbHRoLjwvcD4NCjxwPg0KCVdoYXQgYXJlIHlvdXIgdGhvdWdo
dHMgb24gdGhlIGFwcHJvYWNoIG9mIG1pbGxlbm5pYWxzPzwvcD4NCjxwPg0KCUFuZCBubyBtYXR0
ZXIgaG93IHlvdSB2b3RlZCwgaG93IHdpbGwgeW91IHBsYXkgYSByb2xlIGluIHRoZSBkaXJlY3Rp
b24gb2YgcHVibGljIHBvbGljeT88L3A+DQo8cD4NCglGb3IgYW55b25lIHdhbnRpbmcgdGhlIGNv
b2tpZXMsIHRoZXkgd2lsbCBiZSBzb2xkIGluIGZyb250IG9mIFJldml2YWwsIDgyMiBXLiBNYXJr
ZXQgU3QuLCBmcm9tIDQtOCBwLm0uIEZyaWRheSwgd2l0aCBwcm9jZWVkcywgbWludXMgY29zdCBv
ZiBiYWtpbmcgc3VwcGxpZXMsIGdvaW5nIHRvIGxvY2FsIFBsYW5uZWQgUGFyZW50aG9vZC48L3A+
DQo=
PHA+DQoJTWFueSBkb27igJl0IHJlY29nbml6ZSB0aGUgb3ZhbCBzdWdhciBjb29raWVzIHdpdGgg
cGluayBzd2F0aHMgb2YgaWNpbmcuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlbiB0aGV5IHNlZSB0aGUgb3RoZXIg
Y2VsbG9waGFuZS13cmFwcGVkIHRyZWF0cyDigJQgZWFzaWx5IGlkZW50aWZpYWJsZSB3b21lbuKA
mXMgYnJlYXN0cyBhbmQgbWVu4oCZcyBnZW5pdGFsaWEuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcU29tZXRoaW5n
IGNsaWNrcyBhbmQgcGVvcGxlIGFyZSBsaWtlLCDigJhvaCwgb2guLi5jb29raWUgdmFnaW5hcyHi
gJnigInigJ0gc2FpZCwgUmFjaGVsIFdoaW5uZXJ5LCAyNywgb2YgQWtyb24uPC9wPg0KPHA+DQoJ
V2hpbm5lcnkgaXNu4oCZdCBhIHByb2Zlc3Npb25hbCBiYWtlci4gU2hl4oCZcyBhIGZyZWVsYW5j
ZSBtYXJrZXRlciB3aG8gYmVnYW4gbWFraW5nIGFuZCBzZWxsaW5nIGh1bmRyZWRzIG9mIHNleC10
aGVtZWQgY29va2llcyB0byByYWlzZSBtb25leSBmb3IgUGxhbm5lZCBQYXJlbnRob29kIGFmdGVy
IERvbmFsZCBUcnVtcCB3YXMgZWxlY3RlZCBwcmVzaWRlbnQuPC9wPg0KPHA+DQoJU2hlIHNvbGQg
bW9yZSB0aGFuICQ1MDAgd29ydGggb2YgY29va2llcyBpbiBDbGV2ZWxhbmQgbGFzdCB3ZWVrIGFu
ZCBob3BlcyB0byBleGNlZWQgdGhhdCBGcmlkYXkgd2hlbiBzaGXigJlsbCBiZSBwZWRkbGluZyBo
ZXIg4oCcbGFkeSBhbmQgbWFuIGJpdHPigJ0gY29va2llcyDigJQgYW5kIHNvbWUgZnJvbSBTd2Vl
dCBNYXJ54oCZcyBCYWtlcnkgaW4gZG93bnRvd24gQWtyb24g4oCUIG91dHNpZGUgUmV2aXZhbCBj
bG90aGluZyBpbiBIaWdobGFuZCBTcXVhcmUuPC9wPg0KPHA+DQoJV2hpbm5lcnkgY2FtZSB1cCB3
aXRoIHRoZSBpZGVhIGFmdGVyIHNoZSBzYXcgYSBzb2NpYWwgbWVkaWEgcG9zdCBlbmNvdXJhZ2lu
ZyBUcnVtcCBvcHBvbmVudHMgdG8gcGljayBhIHNpbmdsZSBpc3N1ZSB0byBzdXBwb3J0IGluIHRo
ZSBjb21pbmcgeWVhci48L3A+DQo8cD4NCglUbyByZXByZXNlbnQgUGxhbm5lZCBQYXJlbnRob29k
4oCZcyByZXByb2R1Y3RpdmUgaGVhbHRoIGNhcmUsIFdoaW5uZXJ5IGFuZCBoZXIgZnJpZW5kIEth
eWxhIEdyaXNlIG9mIENsZXZlbGFuZCBmb3VuZCBjb29raWUgY3V0dGVycyBkZXBpY3RpbmcgYSB3
b21hbuKAmXMgYnJlYXN0cyBhbmQgYSBtYW7igJlzIHBlbmlzIGFuZCB0ZXN0aWNsZXMuIFRoZXJl
IHdlcmUgbm8gdmFnaW5hIGNvb2tpZSBjdXR0ZXJzLCBzbyB0aGV5IGltcHJvdmlzZWQuPC9wPg0K
PHA+DQoJV2hpbm5lcnkgY2FsbHMgdGhlIGZ1bmRyYWlzaW5nIGVmZm9ydDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HcmFiTXlDb29raWUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJz
cDsjR3JhYk15Q29va2llJm5ic3A7PC9hPiwgYSByZWZlcmVuY2UgdG8gdGhlIDxlbT5BY2Nlc3Mg
SG9sbHl3b29kPC9lbT4gdGFwZSB0aGF0IHJldmVhbGVkIFRydW1wIHRhbGtpbmcgYWJvdXQgZ3Jh
YmJpbmcgd29tZW7igJlzIGdlbml0YWxpYS48L3A+DQo8cD4NCglTaGUgYWxzbyB3YW50ZWQgdG8g
bWFrZSBjYXQgY29va2llcyB0byBzd2FwIG91dCBmb3IgdGhlIHNsYW5nIHRlcm0gVHJ1bXAgdXNl
ZC4gV2hlbiB0aGUgY29va2llIGN1dHRlciBzaGUgb3JkZXJlZCBkaWRu4oCZdCBzaGlwIGluIHRp
bWUsIFdoaW5uZXJ5IHR1cm5lZCB0byBIb2JieSBMb2JieSwgdGhlIENocmlzdGlhbi1vd25lZCBh
cnRzIGFuZCBjcmFmdHMgY2hhaW4gd2l0aCBmYWl0aCBvYmplY3Rpb25zIHRvIHRoZSBiaXJ0aCBj
b250cm9sIGNvdmVyYWdlIHJlcXVpcmVtZW50IHVuZGVyIHRoZSBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0
LCBhbHNvIGtub3duIGFzIE9iYW1hY2FyZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGF04oCZcyB0aGUgb25s
eSBzdG9yZSB0aGF0IHNvbGQgYSBjYXQgZmFjZSwgc28gdGhhdOKAmXMgd2hlcmUgSSB3ZW50LOKA
nSBXaGlubmVyeSBzYWlkLiDigJxUaGUgaXJvbnksIHJpZ2h0P+KAnTwvcD4NCjxwPg0KCUFtYW5k
YSBHYXJyZXR0IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNSBvciA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86YWdhcnJldHRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tPC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.