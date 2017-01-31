All CATEGORIES
☰ Menu

Education

Grade school for kids with learning disabilities to open this year

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: January 31, 2017 - 10:54 PM | Updated: February 1, 2017 - 03:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Julie Billiart School of St. Sebastian Parish Principal Jason Wojnicz at the new location, the former Christ Methodist Church in Schneider Park. St. Sebastian Parish hosted an open house at the end of January. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

robinson02cut Tony Dejak - AP
LeBron James receives NAACP’s Jackie Robinson Sports Award, urges other athletes to speak their minds on social issues

LeBron James’ trophy shelf is about to get a bit more crowded.

immigrant02web
Trump’s immigration order pleases supporters, worries advocates for refugees in North Hill
Bob Dyer: Groundhog treats
Regional news briefs — Feb. 2, 2017
Barberton High School teacher placed on leave over reported comment
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next