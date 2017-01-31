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Education

Grade school for kids with learning disabilities to open this year

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: January 31, 2017 - 10:54 PM | Updated: February 1, 2017 - 03:20 PM
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Julie Billiart School of St. Sebastian Parish Principal Jason Wojnicz at the new location, the former Christ Methodist Church in Schneider Park. St. Sebastian Parish hosted an open house at the end of January. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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