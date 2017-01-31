All CATEGORIES
☰ Menu

Education

Grade school for kids with learning disabilities to open this year

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: January 31, 2017 - 10:54 PM | Updated: February 1, 2017 - 03:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Julie Billiart School of St. Sebastian Parish Principal Jason Wojnicz at the new location, the former Christ Methodist Church in Schneider Park. St. Sebastian Parish hosted an open house at the end of January. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Vandalism with suspected urine at Northfield Center fire department could go unsolved - 10:12 PM

Vandals who coated Northfield Center Township firefighting gear with a substance thought to be urine didn’t use “human substances,” investigators have determined.

Akron-area voters to see plenty of tax issues on May ballot - 10:12 PM
shark03cut
Akron-area entrepreneur to appear on ABC’s ‘Shark Tank’ on Feb. 10; hopes ‘sharks’ find his business tasty - 8:28 PM
foodbank03web
Akron Canton food bank staff revives fallen volunteer - 10:12 PM
Two kids, two adults stabbed in Ohio home; man in custody - 10:12 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next