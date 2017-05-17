All CATEGORIES
☰ Menu

Education

Graduating Stow high school students return to walk hallways of elementaries one last time

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: May 17, 2017 - 07:48 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stow High senior Maggie Harlin, leads her classmates through the halls of Indian Trail Elementary Wednesday in Stow. Stow seniors returned to their elementary schools for one last walk through the halls where they started. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

round19_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion - 10:22 PM

When a 25-year-old man visited Summit County Juvenile Judge Linda Tucci Teodosio years after he had been through her court, he told her how much he hated her and that she made his life miserable.

barbreads19_03
Barberton launches communitywide early childhood education initiative - 10:21 PM
Scholarship plan draws resistance and low turnout to meeting - 10:21 PM
Fairlawn looks to buy vacant property along Ridgewood Road - 10:21 PM
trump19cut_01
Trump claims ‘witch hunt’; GOP puts hope in special counsel - 11:25 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next