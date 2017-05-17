All CATEGORIES
☰ Menu

Education

Graduating Stow high school students return to walk hallways of elementaries one last time

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: May 17, 2017 - 07:48 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stow High senior Maggie Harlin, leads her classmates through the halls of Indian Trail Elementary Wednesday in Stow. Stow seniors returned to their elementary schools for one last walk through the halls where they started. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

webfiresearch18cut_01
Authorities search two nearby houses in connection to fire that killed 7, Akron police say - 1:31 PM

Investigators are searching two houses on Hillcrest Street this afternoon as part of the probe into the nearby house fire Monday that left a family of seven dead.

ellet18_01
Gunshots at Ellet park send parents, kids running for cover Tuesday night
fair18_cover
Fairs and Festivals 2017: Summer slate includes Harry Potter, Duck Derby, Italian treats, twins and Buckeye Brew Fest
coach18cut_02
Coach House Theatre expected to shut down due to financial struggles of Akron Woman’s City Club
Bob Dyer: Unless you hate your kids, do this
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next