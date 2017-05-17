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Graduating Stow high school students return to walk hallways of elementaries one last time

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: May 17, 2017 - 07:48 PM
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Stow High senior Maggie Harlin, leads her classmates through the halls of Indian Trail Elementary Wednesday in Stow. Stow seniors returned to their elementary schools for one last walk through the halls where they started. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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