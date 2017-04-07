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Grass-roots groups prepare to dig in deeper against Nexus pipeline

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 7, 2017 - 09:57 PM
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Montville Township residents Rev. Sharon Kiesel (left) and Kathy Kinstler talk about the location of a compressor station location before a grass roots organizational meeting opposing the Nexus Pipeline project at the Fraternal Order of Eagles Hall on Friday in Medina. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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