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Great Lakes Brewing Co. enjoys publicity from LeBron James

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 3, 2017 - 10:56 AM | Updated: May 3, 2017 - 11:13 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James celebrates a three-pointer against the Toronto Raptors during the third quarter in Game 1 of second round playoff game Monday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavaliers beat the Raptors 116-105. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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