Green hires law firm to aid Nexus pipeline fight

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R1JFRU46IENpdHkgQ291bmNpbCBtZW1iZXJzIGFjdGVkIFR1ZXNkYXkgdG8gdGFrZSB0aGUg
TmV4dXMgbmF0dXJhbCBnYXMgcGlwZWxpbmUgZmlnaHQgdG8gdGhlIG5leHQgbGV2ZWwuPC9wPjxw
Pk1lbWJlcnMgdW5hbmltb3VzbHkgdm90ZWQgdG8gaGlyZSBhIENpbmNpbm5hdGkgbGF3IGZpcm0g
dG8gZmluZCBvcHRpb25zIHRvIG9wcG9zZSB0aGUgbG9jYXRpb24gb2YgdGhlIDI1MC1taWxlLWxv
bmcgaGlnaC1wcmVzc3VyZSBwaXBlbGluZSB0aGF0IHdpbGwgc3RyZXRjaCBmcm9tIE9oaW8gdG8g
Q2FuYWRhLiBUaGUgY3VycmVudCBwYXRoIG9mIHRoZSBwaXBlbGluZSB3aWxsIHRha2UgaXQgcmln
aHQgdGhyb3VnaCBHcmVlbi48L3A+PHA+Q291bmNpbCBoaXJlZCBGcm9zdCBCcm93biBUb2RkIGF0
IGEgY29zdCBub3QgdG8gZXhjZWVkICQxMCwwMDAuIENvdW5jaWwgd2FzIG5vdCBleHBlY3RlZCB0
byBhY3Qgb24gdGhlIG1lYXN1cmUgdW50aWwgaXRzIEZlYi4gMjggbWVldGluZywgYnV0IGNvdW5j
aWwgbWVtYmVycyBvcHRlZCB0byBhZGRyZXNzIHRoZSBpc3N1ZSB0aGlzIHdlZWsgaW4gbGlnaHQg
b2YgY2hhbmdlcyBhdCB0aGUgRmVkZXJhbCBFbmVyZ3kgUmVndWxhdG9yeSBDb21taXNzaW9uIChG
RVJDKS4gPC9wPjxwPkxhdyBEaXJlY3RvciBEaWFuZSBDYWx0YSBzYWlkIEZFUkMgZG9lcyBub3Qg
aGF2ZSBhIHF1b3J1bSBiZWNhdXNlIENoYWlybWFuIE5vcm1hbiBCYXkgcmVzaWduZWQgRnJpZGF5
IG5pZ2h0LCBsZWF2aW5nIGp1c3QgdHdvIG1lbWJlcnMgb24gdGhlIGNvbW1pc3Npb24uIENhbHRh
IHNhaWQgdGhyZWUgY29tbWlzc2lvbmVycyBhcmUgbmVlZGVkIHRvIGhhdmUgYSBxdW9ydW0sIHdo
aWNoIGlzIHJlcXVpcmVkIGZvciB2b3RpbmcgZm9yIHJlcXVlc3RlZCBwaXBlbGluZSBhcHByb3Zh
bHMsIGluY2x1ZGluZyBOZXh1cy4gU2hlIGVtcGhhc2l6ZWQgaXQgY291bGQgYmUgd2Vla3Mgb3Ig
bW9udGhzIGJlZm9yZSBhIG5ldyBtZW1iZXIgaXMgYWRkZWQgdG8gdGhlIGNvbW1pc3Npb24uPC9w
PjxwPkFjY29yZGluZyB0byB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHdlYnNpdGUsIHRoZSBsYWNrIG9mIGEg
cXVvcnVtIGxlYXZlcyBOZXh1cyBpbiBsaW1ibyBhbmQgbGlrZWx5IGhhcyBkZWxheWVkIHRoZSBw
cm9qZWN0LCB3aGljaCB3YXMgc2xhdGVkIHRvIHN0YXJ0IGVhcmx5IHRoaXMgeWVhciBhbmQgYmUg
Y29tcGxldGVkIGluIE5vdmVtYmVyLjwvcD48cD5DYWx0YSBhZGRlZCB0aGF0IG90aGVyIGNvbW11
bml0aWVzIGluIHRoZSBOZXh1cyB0YXJnZXQgYXJlYSwgaW5jbHVkaW5nIE5ldyBGcmFua2xpbiBh
bmQgTWVkaW5hLCBjb3VsZCBiZSBhc2tlZCB0byBhc3Npc3Qgd2l0aCBwYXlpbmcgZm9yIGxlZ2Fs
IGZlZXMuPC9wPjxwPkluIG90aGVyIGJ1c2luZXNzLCBjb3VuY2lsOiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj
ODIwMTtWb3RlZCB0byBwaWdneWJhY2sgb24gU3VtbWl0IENvdW50eSYjODIxNztzIHBhdmVtZW50
IG1haW50ZW5hbmNlIHByb2dyYW0gdG8gZ2V0IGEgYmV0dGVyIHByaWNlIG9uIGNlbnRlci1saW5l
IHN0cmlwaW5nLiBPdGhlciBzdHJpcGluZyBzdGlsbCB3aWxsIGJlIGRvbmUgYnkgdGhlIGNpdHks
IHNhaWQgUGF1bCBQaWNrZXR0LCB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGVuZ2luZWVyLjwvcD48cD4mIzgy
MjY7JiM4MjAxO0FncmVlZCB0byBoaXJlIHRoZSBCdXJnZXNzICZhbXA7IE5pcGxlIGVuZ2luZWVy
aW5nIGZpcm0gb2YgQ29sdW1idXMgZm9yIHRoZSBmaW5hbCBkZXNpZ24gb2YgdGhlIE1hc3NpbGxv
biBSb2FkIE5vcnRoIHJlZGVzaWduIHByb2plY3QgYXQgYSBjb3N0IG9mICQ4NDUsOTk1LiBUaGUg
cHJvamVjdCBydW5zIGZyb20gdGhlIGV4aXQgcmFtcHMgb2YgSW50ZXJzdGF0ZSA3NyB0byBzdGF0
ZSBSb3V0ZSA2MTkuPC9wPjxwPkR1cmluZyBoaXMgcmVwb3J0IHRvIGNvdW5jaWwsIE1heW9yIEdl
cmFyZCBOZXVnZWJhdWVyIHNhaWQgZnVuZHJhaXNlcnMgYXJlIGJlaW5nIHBsYW5uZWQgdG8gYWlk
IHRoZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgdGhlIEZpcnN0IFJlc3BvbmRlcnMgTWVtb3JpYWwuPC9wPjxw
PkhlIHNhaWQgYSBTaGFtcm9jayBEYW5jZSBQYXJ0eSB3aWxsIGJlIGhlbGQgTWFyY2ggMTggYXQg
dGhlIGhhbGwgYXQgUXVlZW4gb2YgSGVhdmVuIENodXJjaC4gQ29zdCBpcyAkMjUgcGVyIGNvdXBs
ZS4gT24gSnVuZSA0LCBhbiBIb25vciBPdXIgSGVyb2VzIFBva2VyIFJ1biB3aWxsIGJlIGhlbGQs
IHdpdGggbW90b3JjeWNsaXN0cyBzdGFydGluZyBhdCBGaXJlIFN0YXRpb24gMSBhbmQgZW5kaW5n
IGF0IExlZ2VuZHMgcmVzdGF1cmFudC4gQSBWYWxvciBCYWxsIGlzIHBsYW5uZWQgZm9yIEp1bHkg
OCBhdCB0aGUgTUFQUyBBaXIgTXVzZXVtIG9uIE1hc3NpbGxvbiBSb2FkLiBOZXVnZWJhdWVyIHNh
aWQgZGV0YWlscyB3aWxsIGJlIGFubm91bmNlZCBzb29uLjwvcD48cD5Db3VuY2lsbWFuIEp1c3Rp
biBTcGVpZ2h0IGFsc28gc2FpZCBwbGFucyBhcmUgdW5kZXJ3YXkgdG8gbWFyayB0aGUgY2l0eSYj
ODIxNztzIDI1dGggYW5uaXZlcnNhcnkgdGhpcyB5ZWFyLiBJbmNsdWRlZCB3aWxsIGJlIGEgc2ls
dmVyIGNvaW4gY2hhbGxlbmdlLCB3aGljaCB3aWxsIGJlIGV4cGxhaW5lZCB3aXRoaW4gdGhlIG5l
eHQgZmV3IHdlZWtzIGFsb25nIHdpdGggb3RoZXIgY2VsZWJyYXRpb25zLCBoZSBzYWlkLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.