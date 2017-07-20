Green residents fail in attempt to have board deny zoning for a retail complex near their homes

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R1JFRU46IEdyZWVuIEhpZ2hsYW5kcyBhbGxvdG1lbnQgaG9tZW93bmVycyB3ZXJlIHVuc3Vj
Y2Vzc2Z1bCBpbiBhbiBhdHRlbXB0IFdlZG5lc2RheSB0byBibG9jayB6b25pbmcgZm9yIHRoZSBj
b25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgYSByZXRhaWwgY29tcGxleCBvbiBNYXNzaWxsb24gUm9hZCBuZWFyIHRo
ZWlyIGhvbWVzLjwvcD48cD5BYm91dCA1MCByZXNpZGVudHMgY3Jvd2RlZCBpbnRvIGEgUGxhbm5p
bmcgYW5kIFpvbmluZyBDb21taXNzaW9uIG1lZXRpbmcgdHJ5aW5nIHRvIGNvbnZpbmNlIG1lbWJl
cnMgdG8gY2hhbmdlIHRoZWlyIHZvdGUuIEhvbWVvd25lcnMgc2F5IHRoZSByZXN0YXVyYW50cyBh
bmQgb3RoZXIgcmV0YWlsIGJ1c2luZXNzZXMgcGxhbm5lZCBmb3IgdGhlIGRldmVsb3BtZW50IGFy
ZSBpbmNvbXBhdGlibGUgd2l0aCB0aGVpciBob21lcy48L3A+PHA+VFdMIEludmVzdG1lbnRzIGlz
IGRldmVsb3BpbmcgdGhlIGxhbmQsIHdoaWNoIHdhcyBmb3JtZXJseSBvd25lZCBieSBTdW1tYS48
L3A+PHA+VGhyZWUgY29tbWlzc2lvbiBtZW1iZXJzIG9uIHRoZSBmaXZlLXBlcnNvbiBwYW5lbCB2
b3RlZCBKdW5lIDIxIHRvIGFwcHJvdmUgcGxhbnMgZm9yIHRoZSBjb21wbGV4LjwvcD48cD5Db21t
aXNzaW9uZXIgRGF2ZSBQbHVtLCB3aG8gc2FpZCBoZSB3YXMgb24gdmFjYXRpb24gd2hlbiB0aGUg
SnVuZSB2b3RlIHdhcyB0YWtlbiwgd2FzIHVuc3VjY2Vzc2Z1bCBpbiByZXF1ZXN0aW5nIHRoYXQg
YSBtb3Rpb24gYmUgbWFkZSB0byByZWNvbnNpZGVyLiA8L3A+PHA+Q29tbWlzc2lvbiBQcmVzaWRl
bnQgRHdpZ2h0IFlvZGVyIHNhaWQgdGhlcmUgd291bGQgYmUgbm8gZnVydGhlciBhY3Rpb24gb24g
dGhlIHRvcGljLjwvcD48cD5SZWFjaGVkIFRodXJzZGF5IGFmdGVybm9vbiwgUGx1bSBzYWlkIGhl
IHdvdWxkIGhhdmUgdm90ZWQgJiM4MjIwO25vJiM4MjIxOyBoYWQgaGUgYmVlbiBhdCB0aGUgSnVu
ZSBtZWV0aW5nLCB3aGljaCB3b3VsZCBoYXZlIGtpbGxlZCB0aGUgcmVxdWVzdC48L3A+PHA+QWZ0
ZXIgcmVzaWRlbnRzIGxlZnQgdGhlIG1lZXRpbmcsIHRoZXkgbWV0IGluIHRoZSBoYWxsd2F5IHdp
dGggTWF5b3IgR2VyYXJkIE5ldWdlYmF1ZXIuIEhlIHNhaWQgdGhlIG5leHQgc3RlcCBpbiB0aGUg
cHJvY2VzcyBpcyB0byBmaWxlIGFuIGFwcGVhbCB3aXRoIHRoZSBCb2FyZCBvZiBab25pbmcgQXBw
ZWFscyBieSBBdWcuIDguPC9wPjxwPlRoZSBhcHBlYWwgY291bGQgYmUgaGVhcmQgYXQgdGhlIGJv
YXJkJiM4MjE3O3MgU2VwdC4gNyBvciAyMSBtZWV0aW5nLCBhcHBlYWxzIGJvYXJkIENoYWlybWFu
IFJvYmVydCBJbmNvcnZhdGkgc2FpZCBUaHVyc2RheS4gTWVldGluZyBhZ2VuZGFzIGFyZSBzZXQg
YnkgdGhlIGNpdHkgem9uaW5nIGRlcGFydG1lbnQuPC9wPjxwPkFmdGVyIFdlZG5lc2RheSYjODIx
NztzIG1lZXRpbmcsIEpvbiBTaGF3LCBhIEhpZ2hwb2ludCBEcml2ZSByZXNpZGVudCBmb3IgMjYg
eWVhcnMsIHNhaWQgdGhhdCB0aGUgJiM4MjIwO3ZlcnkgdmFndWUmIzgyMjE7IEp1bmUgMjEgUGxh
bm5pbmcgYW5kIFpvbmluZyBDb21taXNzaW9uIG1lZXRpbmcgbm90aWNlIHdhcyBzZW50IHRvIG9u
bHkgZWlnaHQgcmVzaWRlbmNlcyBhYnV0dGluZyB0aGUgZGV2ZWxvcG1lbnQgLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VGhlIGJvdHRvbSBsaW5lIHRvIG1lIGlzIHdoZW4geW91IGxvb2sgYXQgdGhlIHRlbmV0cyBv
ZiBvdXIgem9uaW5nIGNvZGUgdGhlIE5vLiAxIHRoaW5nIGlzIHRoYXQgYW55IGRldmVsb3BtZW50
IGhhcyB0byBiZSBjb21wYXRpYmxlIHdpdGggdGhlIG5laWdoYm9yaG9vZCB0aGF0IGl0IGlzIHN1
cnJvdW5kaW5nLiAmIzgyMzA7IFRoaXMgaXMgcmVhbGx5IG5vdCBjb21wYXRpYmxlIHdpdGggYSBu
ZWlnaGJvcmhvb2QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5SYW5keSBTYWZmbGVzIG9mIEdyZWVucmlkZ2UgRHJp
dmUsIHdob3NlIG91dGJ1cnN0IG1vbWVudGFyaWx5IGludGVycnVwdGVkIHRoZSBtZWV0aW5nLCBz
YWlkIGxhdGVyIHRoYXQgdGhlIGxldHRlciBuZXZlciBzYWlkICYjODIyMDt0aGF0IHRoZXkgd2Vy
ZSBnb2luZyB0byBwdXQgYSBiYXIgaW4gdGhlaXIgYmFjayB5YXJkIHdpdGggYW4gb3V0ZG9vciBw
YXRpbyBhbmQgYSBsYXJnZSBncm9jZXJ5IHN0b3JlLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgZGlkIHRo
YXQgbGVnYWxseSBhbmQgZGlkIGl0IHZlcnkgZmFzdCwga25vd2luZyB0aGF0IGEgbG90IG9mIHBl
b3BsZSBwcm9iYWJseSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCByZXNwb25kIHRvIGl0LiBTbyB0aGV5IGhhZCB2
ZXJ5IGxpdHRsZSBpbnB1dCBmcm9tIHRoZSBjb21tdW5pdHkgdG8gYmFzZSB0aGVpciBkZWNpc2lv
biBvbi4gU28gdGhleSB2b3RlZCBhbmQgaXQgaGFwcGVuZWQgdG8gYmUgMy0yLiA8L3A+PHA+JiM4
MjIwO05vdyBhdCB0aGlzIG1lZXRpbmcsIHRoZSBzYW1lIHRoaW5nIGtpbmQgb2YgaGFwcGVuZWQu
IFRoZXkgYnJvdWdodCBpdCB1cCB3aXRob3V0IGFsbG93aW5nIGRpc2N1c3Npb24gYnkgdGhlIHB1
YmxpYy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRhdmUgSGVkZXJpY2ggb2YgSGlnaHBvaW50IERyaXZlLCBzYWlk
LCAmIzgyMjA7VGhlIGNpdGl6ZW5zIHdlcmUgdHJlYXRlZCB2ZXJ5IHBvb3JseSBieSB0aGUgZ292
ZXJubWVudCBwcm9jZXNzLCB0aGUgcHJvY2VzcyBvZiBidXJlYXVjcmFjeSB3aGVyZSBhcHBvaW50
ZWQgb2ZmaWNpYWxzIG1ha2UgZGVjaXNpb25zIHdpdGhvdXQgaW5wdXQgZnJvbSB0aGUgcHVibGlj
IGFuZCBubyByZXBlcmN1c3Npb25zLiBZb3UgY2FuJiM4MjE3O3Qgdm90ZSB0aGVtIG91dCBiZWNh
dXNlIHlvdSBhcmUgZGlzc2F0aXNmaWVkIHdpdGggdGhlaXIgcGVyZm9ybWFuY2UuJiM4MjIxOyA8
L3A+PHA+JiM4MjIwO0NpdGl6ZW5zIHdvdWxkIG5ldmVyIGhhdmUgdm90ZWQgZm9yIHRoYXQuIE5v
bmUgb2YgdXMgd291bGQgaGF2ZSB2b3RlZCB0byBnaXZlIGEgYnVuY2ggb2YgYXBwb2ludGVlcyB0
aGUgYWJpbGl0eSB0byBmbGlwIHRoYXQgbGFuZCBhdCB3aWxsLCBlc3BlY2lhbGx5IHdoZW4gW3Ro
ZSBjaXRpemVuc10gaGFkIGFscmVhZHkgdm90ZWQgdHdpY2Ugbm90IHRvIGhhdmUgYSBncm9jZXJ5
IHN0b3JlIG9uIHRoYXQgcHJvcGVydHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiB0aGUgMTk5MHMsIHpvbmlu
ZyByZWd1bGF0aW9ucyBlbmFibGVkIHJlc2lkZW50cyB0byBzdWNjZXNzZnVsbHkgYmxvY2sgdHdv
IGF0dGVtcHRzIHRvIGJ1aWxkIGdyb2Nlcnkgc3RvcmVzIG9uIHRoZSBsYW5kIHRoYXQgaXMgem9u
ZWQgQi0yIG9mZmljZSBkZXZlbG9wbWVudC4gSG93ZXZlciwgdGhlIGNvbmRpdGlvbmFsIHVzZSBw
aHJhc2UgYWRkZWQgaW4gMjAwOSBhbGxvd3MgcmV0YWlsIGRldmVsb3BtZW50IGluIEItMiB6b25l
ZCBhcmVhcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBjb25kaXRpb25hbCB1c2UgcGhyYXNlIHdhcyBtZWFu
dCBmb3Igc29tZXRoaW5nIGRpZmZlcmVudCwmIzgyMjE7IEhlZGVyaWNoIHNhaWQuICYjODIyMDtJ
dCB3YXMgbm90IG1hZGUgdG8gZmxpcCBvZmZpY2Ugc3BhY2UgaW50byByZXRhaWwgc3BhY2UuJiM4
MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.