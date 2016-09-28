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Green school district seeks money from tax deals

By George Davis
Special to the Beacon Journal

Published: September 28, 2016 - 07:00 PM | Updated: September 29, 2016 - 09:53 AM

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