Green school district wants more money from the city for tax abatement deals

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R1JFRU46IENpdHkgYW5kIHNjaG9vbCBib2FyZCBvZmZpY2lhbHMgYXJlIHRyeWluZyB0byBy
ZWFjaCBhbiBhZ3JlZW1lbnQgb3ZlciBhbiBhbGxlZ2VkICQxIG1pbGxpb24gc2hvcnRmYWxsIGlu
IHBheW1lbnRzIHRvIHRoZSBkaXN0cmljdCBpbiBsaWV1IG9mIHRheGVzIGFuZCBhbm90aGVyIHNp
bWlsYXIgZGVhbCB3b3J0aCAkMS4xIG1pbGxpb24gZm9yIHRoZSBzY2hvb2xzLjwvcD48cD5BIG1l
ZXRpbmcgaXMgc2NoZWR1bGVkIGZvciBPY3QuIDExIGJldHdlZW4gdGhlIGRpc3RyaWN0JiM4MjE3
O3MgYW5kIGNpdHkmIzgyMTc7cyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbnMgYW5kIHRoZWlyIGxlZ2FsIGNvdW5z
ZWxzIG92ZXIgdGhlIGlzc3VlcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBkaXN0cmljdCYjODIxNztzIGxl
Z2FsIGNvdW5zZWwsIE1hcnkgSm8gU2hhbm5vbiBTbGljay4gRWFybGllciB0aGlzIG1vbnRoLCBH
cmVlbiBDaXR5IENvdW5jaWwgYXBwcm92ZWQgYSAxMDAgcGVyY2VudCB0YXggYWJhdGVtZW50IGZv
ciAxNSB5ZWFycyBkZXNpZ25hdGVkIHRvIGJyaW5nIDEwMCBqb2JzIGFuZCBhIG5ldyAkNi4yIG1p
bGxpb24gZmFjaWxpdHkgdG8gdGhlIGNpdHkuPC9wPjxwPlRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgZGVhbCB3
aXRoIFNlY28gTWFjaGluZSBJbmMuIGNhbGxzIGZvciB0aGUgY29tcGFueSBhbmQgZGV2ZWxvcGVy
IExhd3IgUmVhbHR5IEluYy4gdG8gcGF5IHRoZSBkaXN0cmljdCAkMS4xIG1pbGxpb24gZHVyaW5n
IHRoZSAxNS15ZWFyIHBlcmlvZCB0aGUgY29tcGFueSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSBwYXlpbmcg
cHJvcGVydHkgdGF4ZXMuIDwvcD48cD5Ib3dldmVyLCB0aGUgc2Nob29sIGJvYXJkIGhhcyB5ZXQg
dG8gT0sgdGhlIGFncmVlbWVudDwvcD48cD5TZWNvLCBjdXJyZW50bHkgbG9jYXRlZCBpbiBKYWNr
c29uIFRvd25zaGlwLCBpcyBhIHVyZXRoYW5lIG1vbGRpbmcgbWFudWZhY3R1cmVyIHNwZWNpYWxp
emluZyBpbiBjdXN0b20tbW9sZGVkIHVyZXRoYW5lIHByb2R1Y3RzIGZvciBpbmR1c3RyaWFsIGFu
ZCBjb21tZXJjaWFsIGJ1c2luZXNzZXMuPC9wPjxwPlRoZSBmaXJtIHdvdWxkIGJlIGxvY2F0ZWQg
b24gdGhlIHNvdXRoZWFzdCBjb3JuZXIgb2YgR3JlZW5zYmVyZyBhbmQgTWF5ZmFpciByb2FkcyBv
biBhIDIwLWFjcmUgY29ybmZpZWxkIHRoYXQgbm93IHlpZWxkcyBiZXR3ZWVuICQ2MDAgdG8gJDkw
MCBhIHllYXIgaW4gdGF4ZXMgdG8gdGhlIHNjaG9vbCBkaXN0cmljdC48L3A+PHA+VGhlIHByb3Bv
c2FsIGNvbWVzIGFzIHNjaG9vbCBvZmZpY2lhbHMgYXJlIHRyeWluZyB0byBkZXRlcm1pbmUgd2hl
dGhlciB0aGUgY2l0eSBzdGlsbCBvd2VzIHRoZSBkaXN0cmljdCBtb25leSBmb3Igb3RoZXIgc2lt
aWxhciB0YXggYWJhdGVtZW50IGRlYWxzLjwvcD48cD5TbGljaywgdGhlIGRpc3RyaWN0JiM4MjE3
O3MgbGVnYWwgY291bnNlbCwgdG9sZCB0aGUgc2Nob29sIGJvYXJkIGF0IGl0cyBtZWV0aW5nIG9u
IFR1ZXNkYXkgdGhhdCBmb3JtZXIgTWF5b3IgRGljayBOb3J0b24gaW5kaWNhdGVkIGJlZm9yZSBs
ZWF2aW5nIG9mZmljZSB0aGF0IHRoZSBjaXR5IG93ZWQgdGhlIHNjaG9vbHMganVzdCBvdmVyICQx
IG1pbGxpb24gZm9yIG5vdCBwYXlpbmcgd2hhdCBzaG91bGQgaGF2ZSBiZWVuIHBhaWQgZnJvbSAy
MDAzIHRvIDIwMDYuPC9wPjxwPlRoZSBjdXJyZW50IGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGhhcyBkZW5pZWQg
dGhhdCBhbGxlZ2F0aW9uLCBzaGUgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBib2FyZCBiZWxpZXZl
cyBib3RoIGlzc3VlcyBzaG91bGQgYmUgcmVzb2x2ZWQgdG9nZXRoZXIsJiM4MjIxOyBzaGUgc2Fp
ZCwgcmVmZXJyaW5nIHRvIHRoZSBkaXNwdXRlIG92ZXIgdGhlIHByZXZpb3VzIHRheCBhZ3JlZW1l
bnQgYW5kIHRoZSBwcm9wb3NlZCBuZXcgZGVhbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgYm9hcmQgaGFz
IGFsd2F5cyB3YW50ZWQgYSBwb3NpdGl2ZSB3b3JraW5nIHJlbGF0aW9uc2hpcCB3aXRoIHRoZSBj
aXR5LCYjODIyMTsgU2xpY2sgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FuZCB3ZSB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIGFj
aGlldmUgYSByZXNvbHV0aW9uIHRvIGJvdGggdGhlc2UgaXNzdWVzIHRoYXQgaXMgZmFpciBhbmQg
ZXF1aXRhYmxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RHVyaW5nIGEgc2VwYXJhdGUgR3JlZW4gQ2l0eSBDb3Vu
Y2lsIG1lZXRpbmcgdGhlIHNhbWUgZXZlbmluZywgQ291bmNpbG1hbiBDaHJpcyBIdW1waHJleSBz
YWlkIGl0IGlzIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO3Jlc3BvbnNpYmlsaXR5IHRvIG1ha2Ug
c3VyZSB0aGF0IHRoYXQgd3Jvbmcgd291bGQgYmUgcmlnaHRlZCYjODIyMTsgaWYgdGhlIGRpc3Ry
aWN0IHdhcyBzaG9ydGVkIG1vbmV5LjwvcD48cD5Ib3dldmVyLCBpZiB0aGUgZGVhbCB3aXRoIFNl
Y28gaXMgYmVpbmcgaGVsZCB1cCBiZWNhdXNlIG9mIGFuIHVucmVsYXRlZCBpc3N1ZSwgJiM4MjIw
O3RvIG1lLCB0aGF0JiM4MjE3O3MgYSBwcm9ibGVtLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dl
IG5lZWQgdG8gZ2V0IHRvIHRoZSBib3R0b20gb2Ygd2hldGhlciBvciBub3QgdGhlIHNjaG9vbCBp
cyBvd2VkIHRoYXQuIEFuZCBJIGJlbGlldmUgdGhhdCBpc3N1ZSBpcyBjdXJyZW50bHkgYmVpbmcg
c3R1ZGllZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIGFkZGVkIHRoYXQgdGhlIHNjaG9vbCBkaXN0cmljdCBj
b3VsZCBnZXQgbW9yZSB0aGFuICQ1MCwwMDAgYW5udWFsbHkgaWYgdGhlIHByb3BlcnR5IGlzIGRl
dmVsb3BlZCwgY29tcGFyZWQgdG8gbm90aGluZyBvciAkNzAwIGFubnVhbGx5IGlmIG5vIGVjb25v
bWljIGRldmVsb3BtZW50IHRha2VzIHBsYWNlLjwvcD48cD5Db3VuY2lsbWFuIFN0ZXBoZW4gRHll
ciB1cmdlZCB0aGUgY2l0eSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiAmIzgyMjA7dG8gcmVhY2ggb3V0IHRvIHRo
ZSBzY2hvb2xzIGFuZCBiZSB2ZXJ5IHByb2FjdGl2ZSBpbiBlbnN1cmluZyB0aGF0IHRoZSBraWRz
IG9mIHRoaXMgY29tbXVuaXR5IGhhdmUgdGhlIHJlc291cmNlcyB0aGV5IG5lZWQgdG8gYWNoaWV2
ZSBpbiB0aGUgY2xhc3Nyb29tLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.