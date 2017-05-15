All CATEGORIES
☰ Menu

Opiates

Group seeks solutions for youths struggling with addiction

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 15, 2017 - 10:10 PM | Updated: May 16, 2017 - 12:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

"From left, Kayla Craig, a case manager for the Summit County Coleman Behavioral Health; Greg Morton, the vice president for mission services and public relations at Goodwill; Vicki Prussak, a recovering addict; Cat Givens, a member of LifeRing Recovery; Necole Ast, the director of professional development for Summit County Educational Service Center; and Zach Miley, a prevention specialist at the Community Health Center, sit in a peer group to develop solutions for youth addiction." (Theresa Cottom/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

clothing17cut_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday - 9:40 PM

When Summit County Probate Court officials launched a clothing drive in mid-April, they hoped to collect 1,000 pieces of clothing for seniors who are wards of the court.

Teen clothing retailer rue21 restructuring under Chapter 11 - 7:44 PM
Akron man pleads guilty to park shooting - 9:41 PM
academies17cut_01
Akron school district designated Ford Next Generation Learning community - 9:40 PM
Massacre victim’s brother charged with evidence tampering - 9:36 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next