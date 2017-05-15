All CATEGORIES
☰ Menu

Opiates

Group seeks solutions for youths struggling with addiction

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 15, 2017 - 10:10 PM | Updated: May 16, 2017 - 12:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

"From left, Kayla Craig, a case manager for the Summit County Coleman Behavioral Health; Greg Morton, the vice president for mission services and public relations at Goodwill; Vicki Prussak, a recovering addict; Cat Givens, a member of LifeRing Recovery; Necole Ast, the director of professional development for Summit County Educational Service Center; and Zach Miley, a prevention specialist at the Community Health Center, sit in a peer group to develop solutions for youth addiction." (Theresa Cottom/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

round19_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion

When a 25-year-old man visited Summit County Juvenile Judge Linda Tucci Teodosio years after he had been through her court, he told her how much he hated her and that she made his life miserable.

barbreads19_03
Barberton launches communitywide early childhood education initiative
firesearch19cut_03
Authorities search two nearby houses in connection to Akron fire that killed seven, police say
Scholarship plan draws resistance and low turnout to meeting
APTOPIX_Trump_US_Colombia_23112.jpg-4b981~14
NYT: Trump tells Russians Comey was a ’nut job’ - 3:40 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next