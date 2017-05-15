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Group seeks solutions for youths struggling with addiction

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 15, 2017 - 10:10 PM | Updated: May 16, 2017 - 12:05 PM
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"From left, Kayla Craig, a case manager for the Summit County Coleman Behavioral Health; Greg Morton, the vice president for mission services and public relations at Goodwill; Vicki Prussak, a recovering addict; Cat Givens, a member of LifeRing Recovery; Necole Ast, the director of professional development for Summit County Educational Service Center; and Zach Miley, a prevention specialist at the Community Health Center, sit in a peer group to develop solutions for youth addiction." (Theresa Cottom/Akron Beacon Journal)


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