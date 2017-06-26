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Gun violence continues in Canton; another man shot to death, four others injured

Beacon Journal staff report

Published: June 26, 2017 - 07:43 AM

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