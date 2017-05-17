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Gunshots at Ellet park send parents, kids running for cover Tuesday night

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 17, 2017 - 01:19 PM | Updated: May 18, 2017 - 10:57 AM
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The basketball courts at Davenport Park are locked and the hoops removed Wednesday. Shots were fired during a fight on the courts Tuesday evening while children were playing t-ball on the park's nearby ball diamonds. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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