All CATEGORIES
☰ Menu

Gunshots at Ellet park send parents, kids running for cover Tuesday night

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 17, 2017 - 01:19 PM | Updated: May 17, 2017 - 01:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The basketball courts at Davenport Park are locked and the hoops removed Wednesday. Shots were fired during a fight on the courts Tuesday evening while children were playing t-ball on the park's nearby ball diamonds. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

boggs17cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely

Angela Boggs, soaked in gallons of kerosene, feared she was going to die.

dope17web
Six individuals, companies seeking to grow medical marijuana in Akron
clothing17cut_03
Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday
Hacker group that leaked NSA spy tools likely includes a U.S. intelligence insider, experts say
Trump_Coast_Guard_54997.jpg-be051~1
Worst treatment ever, Trump grumbles; Dems demand deep probe - 1:51 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next