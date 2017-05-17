Gunshots at Ellet park send parents, kids running for cover Tuesday night

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UGFyZW50cyBhbmQgY2hpbGRyZW4gc2NyYW1ibGVkIGZvciBjb3ZlciAmIzgyMTI7IHdpdGgg
c29tZSBhZHVsdHMgZXZlbiBmb3JtaW5nIGEgaHVtYW4gc2hpZWxkIGFyb3VuZCBraWRzICYjODIx
MjsgYXMgZ3VuZmlyZSByYW5nIG91dCBUdWVzZGF5IG5pZ2h0IGF0IGEgYnVzeSBEYXZlbnBvcnQg
UGFyayBpbiBBa3Jvbi48L3A+PHA+V2l0aCB5b3VuZyBjaGlsZHJlbiBwbGF5aW5nIGFuZCBmYW1p
bGllcyB3YXRjaGluZyBiYXNlYmFsbCBnYW1lcywgYXQgbGVhc3QgdHdvIGZpZ2h0cyBicm9rZSBv
dXQgYW1vbmcgdGVlbnMgbmVhciB0aGUgYmFza2V0YmFsbCBjb3VydHMgYW5kIHRoZW4gc2V2ZW4g
c2hvdHMgd2VyZSBmaXJlZC48L3A+PHA+VW5zdXJlIG9mIHdobyB3YXMgYmVpbmcgdGFyZ2V0ZWQs
IHBlb3BsZSBnb3QgZG93biBvbiB0aGUgZ3JvdW5kIG9yIHJhY2VkIGZvciBjb3Zlci48L3A+PHA+
Tm8gb25lIGFwcGFyZW50bHkgd2FzIGluanVyZWQgYnV0IHRoZSBpbmNpZGVudCBoYXMgc2NhcnJl
ZCBtYW55IHBhcmVudHMgYW5kIGNoaWxkcmVuLiA8L3A+PHA+VGhlIEVsbGV0IEJhc2ViYWxsIGFu
ZCBTb2Z0YmFsbCBBc3NvY2lhdGlvbiBhbHNvIGlzIGRlbWFuZGluZyBhY3Rpb24gZnJvbSBjaXR5
IGxlYWRlcnMgdG8gaW1wcm92ZSBzYWZldHkgYXQgdGhlIHBvcHVsYXIgcGFyaywgd2hpY2ggaXMg
YWxvbmcgTW9nYWRvcmUgUm9hZCBpbiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIEVsbGV0IG5laWdoYm9yaG9v
ZCwgYmVjYXVzZSB0aGlzIGlzbiYjODIxNzt0IHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHRoZXJlJiM4MjE3O3Mg
YmVlbiBhIHByb2JsZW0gdGhlcmUuPC9wPjxwPlBhcmVudHMgYXJlIGNvbXBsYWluaW5nIGFib3V0
IG9uZ29pbmcgZHJ1ZyBhYnVzZSwgZHJ1ZyBkZWFsaW5nLCBhbGNvaG9sIHVzZSBhbmQgdnVsZ2Fy
IGxhbmd1YWdlIHRha2luZyBwbGFjZSBhcm91bmQgeW91bmcgY2hpbGRyZW4sIHdpdGggdGhlIGlz
c3VlcyBjZW50ZXJpbmcgYXJvdW5kIHRoZSBiYXNrZXRiYWxsIGdhbWVzLjwvcD48cD5NYXlvciBE
YW4gSG9ycmlnYW4gb3JkZXJlZCB0aGUgYmFza2V0YmFsbCByaW1zIHJlbW92ZWQgYW5kIHRoZSBj
aGFpbiBsaW5rIGZlbmNlIGFyb3VuZCB0aGUgY291cnRzIGxvY2tlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kg
aGF2ZSBoZWFyZCB0aGUgY29uY2VybnMgb2YgdGhlIEVsbGV0IGNvbW11bml0eSBhbmQgYW0gYXdh
cmUgb2YgdGhlIHVuc2V0dGxpbmcgZXZlbnRzIGF0IERhdmVucG9ydCBQYXJrIGxhc3QgbmlnaHQs
JiM4MjIxOyB0aGUgbWF5b3Igc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQu
ICYjODIyMDtJIGhhdmUgdGVtcG9yYXJpbHkgc2h1dCBkb3duIHRoZSBiYXNrZXRiYWxsIGNvdXJ0
cyB0byBhbGxldmlhdGUgY29tbXVuaXR5IGNvbmNlcm5zIHdoaWxlIHdlIGdhdGhlciBhZGRpdGlv
bmFsIGZlZWRiYWNrIGZyb20gcmVzaWRlbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGZ1dHVyZSBvZiB0
aGUgYmFza2V0YmFsbCBjb3VydHMgYXQgRGF2ZW5wb3J0IFBhcmsgd2lsbCBiZSBhIGNvbW11bml0
eS1kcml2ZW4gZGVjaXNpb24uIENpdHkgcGFya3MgYXJlIGNvbW11bml0eSBhc3NldHMgdGhhdCBh
cmUgZGVzaWduZWQgdG8gYmUgZW5qb3llZCwgYWNjZXNzaWJsZSwgYW5kLCBhYm92ZSBhbGwsIHNh
ZmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIG5vdCB0aGUgZmlyc3QgdGltZSB0aGF0IHRoZSBj
aXR5IGhhcyBjbG9zZWQgYSBiYXNrZXRiYWxsIGNvdXJ0LiBBa3JvbiByZW1vdmVkIHRoZSBob29w
cyBhdCBGaXJlc3RvbmUgUGFyayBpbiAyMDA3IGJlY2F1c2Ugb2YgZmlnaHRpbmcuPC9wPjxwPlBh
cmVudHMgTWFyeSBTdGVwaGFub2ZmIGFuZCBKb3NoIE1lcnJlbGwgYXJlIHRpcmVkIG9mIHRoZSBw
cm9ibGVtcyBhdCBEYXZlbnBvcnQgUGFyay4gVHdvIG9mIHRoZWlyIGNoaWxkcmVuIHdlcmUgcGxh
eWluZyBiYXNlYmFsbCBhbmQgb3RoZXIgZmFtaWx5IG1lbWJlcnMgd2VyZSB0aGVyZSBUdWVzZGF5
LjwvcD48cD5UaGV5IHdlcmUgYmFjayBhdCB0aGUgcGFyayBXZWRuZXNkYXkgbW9ybmluZyBsYW1l
bnRpbmcgdGhlaXIgZXhwZXJpZW5jZSBmcm9tIHRoZSBuaWdodCBiZWZvcmUuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJdCYjODIxNztzIGEgdHJ1c3RpbmcgY29tbXVuaXR5LCB5b3Uga25vdyB3aGF0IEkgbWVhbj8m
IzgyMjE7IHNhaWQgU3RlcGhhbm9mZiwgYSBib2FyZCBtZW1iZXIgd2l0aCB0aGUgRWxsZXQgQmFz
ZWJhbGwgYW5kIFNvZnRiYWxsIEFzc29jaWF0aW9uLiAmIzgyMjA7V2UgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2
ZSB0aGVzZSBraW5kcyBvZiBpc3N1ZXMgaGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtOb3cgd2Ug
ZG8sJiM4MjIxOyBNZXJyZWxsIHJlc3BvbmRlZC48L3A+PHA+U3RlcGhhbm9mZiBhbmQgTWVycmVs
bCBzYWlkIHRoZXJlIGFwcGFyZW50bHkgd2FzIGEgcGxhbiBhbW9uZyBoaWdoIHNjaG9vbCBzdHVk
ZW50cyB0byBtZWV0IFR1ZXNkYXkgYXQgdGhlIHBhcmsgYW5kIGZpZ2h0LiBUaGVyZSB3ZXJlIHR3
byBmaWdodHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVuLCB3ZSBqdXN0IGhlYXJkIGd1bnNob3RzLCBhYm91
dCBzZXZlbiBvZiB0aGVtLCYjODIyMTsgU3RlcGhhbm9mZiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlcmUgd2Vy
ZSBnYW1lcyBnb2luZyBvbiBhdCBldmVyeSBmaWVsZC4gSXQgd2FzIHByZXR0eSBiYWQuIEl0IHdh
cyBwcmV0dHkgdGVycmlmeWluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvbWUga2lkcyB0aG91Z2h0IHRoZSBn
dW5zaG90cyB3ZXJlIGZpcmVjcmFja2Vycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdlcmUgYWxsIHNjcmVh
bWluZyBhdCB0aGVtIHRvIGdldCBvZmYgdGhlIGZpZWxkcywmIzgyMjE7IFN0ZXBoYW5vZmYgc2Fp
ZC48L3A+PHA+QSBmdXp6eSB2aWRlbyBwb3N0ZWQgb24gc29jaWFsIG1lZGlhIHNob3dzIHR3byB5
b3V0aHMgZmlnaHRpbmcgaW4gdGhlIHBhcmtpbmcgbG90IGFuZCB0aGVuIHNldmVuIHNob3RzIGFy
ZSBoZWFyZC4gVGhlIHRlZW5zIHN0YXJ0IHJ1bm5pbmcgd2hlbiB0aGUgc2hvdHMgYXJlIGZpcmVk
LiA8L3A+PHA+U29tZSBjb2FjaGVzIHdobyBhcmUgb2ZmLWR1dHkgcG9saWNlIG9mZmljZXJzIHJh
Y2VkIG92ZXIgdG8gd2hlcmUgdGhlIGd1bnNob3RzIHdlcmUgaGVhcmQuIE1lcnJlbGwgY2FsbGVk
IHRoZW0gaGVyb2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7RXZlcnlib2R5IGlzIGdldHRpbmcgZG93biB0byB0
aGUgZ3JvdW5kLCYjODIyMTsgaGUgcmVjYWxsZWQuICYjODIyMDtZb3UgbG9vayB1cCBhbmQgeW91
ciBib3lzIGFyZSBqdXN0IHN0YW5kaW5nIHRoZXJlLiBZb3UmIzgyMTc7cmUgbGlrZSAmIzgyMTY7
R2V0IGRvd24hIEdldCBkb3duISYjODIxNzsgVGhleSYjODIxNztyZSBzdGlsbCBsaWtlLCAmIzgy
MTY7V2hhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIG9uPyYjODIxNzsgQWxsIHRoZSBwYXJlbnRzIHJhbiBvdXQg
dGhlcmUgYW5kIGNyZWF0ZWQgYSBodW1hbiBzaGllbGQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Tb21lIGNoaWxk
cmVuIHdlcmUgY3J5aW5nIGFuZCBzaGFraW5nLjwvcD48cD5TdGVwaGFub2ZmIHNhaWQgaGVyIDgt
eWVhci1vbGQgc29uIGhhZCB0cm91YmxlIHNsZWVwaW5nLjwvcD48cD5TdGVwaGFub2ZmIGFuZCBN
ZXJyZWxsIHNhaWQgcG9saWNlIHF1ZXN0aW9uZWQgcGVvcGxlIGF0IHRoZSBzY2VuZSBidXQgdGhl
eSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgYW55b25lIHdhcyBhcnJlc3RlZC48L3A+PHA+UG9saWNlIGNv
dWxkbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IGJlIHJlYWNoZWQgZm9yIGNvbW1lbnQuPC9wPjxwPlRo
ZSBFbGxldCBCYXNlYmFsbCBhbmQgU29mdGJhbGwgQXNzb2NpYXRpb24sIHdoaWNoIGlzIHNoaWZ0
aW5nIG1hbnkgb2YgaXRzIGdhbWVzIGZyb20gdGhlIHBhcmssIHBsYW5zIHRvIGF0dGVuZCBNb25k
YXkmIzgyMTc7cyBDaXR5IENvdW5jaWwgbWVldGluZyB0byBkZW1hbmQgc29tZSBzb3J0IG9mIGFj
dGlvbi4gU3RlcGhhbm9mZiB3YXNuJiM4MjE3O3Qgc3VyZSB5ZXQgd2hhdCB0aGUgY2l0eSBjb3Vs
ZCBkbywgYnV0IHNoZSBhbmQgTWVycmVsbCB3ZXJlIHBsZWFzZWQgdGhhdCB0aGUgYmFza2V0YmFs
bCBjb3VydHMgd2VyZSBjbG9zZWQuPC9wPjxwPk1lcnJlbGwgZGVzY3JpYmVkIHRoZSBvbmdvaW5n
IHNjZW5lIGF0IHRoZSBwYXJrIGFzIGEgJiM4MjIwO2Zlc3RlcmluZyB3aGF0ZXZlciAmIzgyMzA7
IEl0JiM4MjE3O3MgYWx3YXlzIG9uZSBzdGVwIGF3YXkgZnJvbSBzb21ldGhpbmcgaGFwcGVuaW5n
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmljayBBcm1vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Njkg
b3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmFybW9uQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcm1vbnJpY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsm
IzY0O2FybW9ucmlja0FCSiZuYnNwOzwvYT4uPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.