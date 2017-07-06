Hackers got fewer records than first thought in Wooster computer breach

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFdvb3N0ZXItQXNobGFuZCBSZWdpb25hbCBDb3VuY2lsIG9mIEdvdmVybm1lbnRzIHNh
eXMgZmV3ZXIgcmVjb3JkcyB3ZXJlIGNvbXByb21pc2VkIHRoYW4gZmlyc3QgdGhvdWdodCBhcyBw
YXJ0IG9mIGEgYnJlYWNoIGVhcmxpZXIgdGhpcyB5ZWFyIGludG8gaXRzIGNvbXB1dGVyIG5ldHdv
cmsuPC9wPjxwPlRoZSBncm91cCwgd2hpY2ggaGFuZGxlcyA5MTEgc2VydmljZXMgaW4gQXNobGFu
ZCwgT3JydmlsbGUgYW5kIFdvb3N0ZXIsIHJlcG9ydGVkIGxhc3Qgd2VlayB0aGF0IDIwMCwwMDAg
cmVjb3JkcyBpbiBpdHMgc3lzdGVtIHdlcmUgY29tcHJvbWlzZWQsIGJ1dCBXb29zdGVyIExhdyBE
aXJlY3RvciBMaW5kYSBBcHBsZWJhdW0gc2FpZCBUaHVyc2RheSB0aGF0IHRoZSBudW1iZXIgaXMg
Y2xvc2VyIHRvIDEzNSwwMDAuPC9wPjxwPlRoZSByZWNvcmRzIGludm9sdmVkIG5hbWVzLCBTb2Np
YWwgU2VjdXJpdHkgbnVtYmVycyBhbmQgZHJpdmVyJiM4MjE3O3MgbGljZW5zZXMsIHNoZSBzYWlk
LjwvcD48cD5UaGUgcmVnaW9uYWwgY291bmNpbCBpcyBub3cgZGV0ZXJtaW5pbmcgaG93IHRvIG5v
dGlmeSB0aG9zZSBhZmZlY3RlZC48L3A+PHA+VGhlIGNvdW5jaWwgaGFzIHByb21pc2VkIHRvIHBy
b3ZpZGUgZnJlZSBjcmVkaXQgbW9uaXRvcmluZyBhbmQgaWRlbnRpZnkgdGhlZnQgcHJvdGVjdGlv
biBzZXJ2aWNlcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGhhZCBub3RoaW5nIHRvIGRvIHdpdGggb3Vy
IHNlY3VyaXR5LCYjODIyMTsgQXBwbGViYXVtIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGlzIHdhcyBhbiBhdHRh
Y2sgZnJvbSB0aGUgb3V0c2lkZSB0byBhIHZlcnkgc2VjdXJlIHN5c3RlbS4gV2UgaGF2ZSBncmVh
dCBwcm9jZWR1cmVzIGluIHBsYWNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEZCSSBub3RpZmllZCB0aGUg
Y291bmNpbCBsYXN0IHdlZWsgYWJvdXQgdGhlIGJyZWFjaCBhbmQgaXMgY29uZHVjdGluZyBhbiBv
bmdvaW5nIGludmVzdGlnYXRpb24uIEF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgdGhlIGhhY2sgb2NjdXJyZWQg
aW4gbGF0ZSBNYXkuPC9wPjxwPlJpY2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0z
NTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1v
bkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5i
c3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tBQkombmJzcDs8L2E+LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.