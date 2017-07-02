All CATEGORIES
☰ Menu

American history

Hale Farm is place to reflect on how America was shaped

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 2, 2017 - 08:42 PM | Updated: July 3, 2017 - 05:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Beck Monegan explains how to use a 19th century loom to visitors at Hale Farm and Village in Bath Township on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

The state of America, in a word

Just one word.

blueheron01cut_01
Blue Heron Golf Club being reborn as Blue Heron Brewery
Trump’s Twitter battle with press may come with a price
blimps04cut_01
Old dogs, new blimps: Goodyear pilots need to be retrained
Akron OKs first five proposed marijuana grow sites; none rejected so far
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next