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American history

Hale Farm is place to reflect on how America was shaped

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 2, 2017 - 08:42 PM | Updated: July 3, 2017 - 05:10 PM
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Beck Monegan explains how to use a 19th century loom to visitors at Hale Farm and Village in Bath Township on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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