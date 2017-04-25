All CATEGORIES
☰ Menu

Hall of Fame Village luxury hotel groundbreaking commemorates and creates lasting memories

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: April 25, 2017 - 08:01 PM | Updated: April 26, 2017 - 10:23 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Floyd Breit, who turns 90 on Saturday, was introduced by David Baker, president of the Hall of Fame, as a Hall of Famer during the groundbreaking ceremony the hotel for the Hall of Fame Village at the Pro Football Hall of Fame in Canton. Brett sold his home to make way for the village and donated $11,111.11 to the Hall of Fame on Veterans Day. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

xtreme27cover PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Gym in Hinckley channels inner ninja warrior in young and old - 7:06 PM

It was built on a dream.

xtreme27cover
Ninjas descend on Hinckley gym with ‘American Ninja Warrior’ coming to Cleveland - 7:06 PM
dam27cut_01
Massive dam projects at Portage Lakes bring flood of concerns
townhall26cut_05
Fox News takes political pulse of blue collar workers at North Canton’s Stolle Machinery
hotel26_1
Hall of Fame Village luxury hotel groundbreaking commemorates and creates lasting memories
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next