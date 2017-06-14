All CATEGORIES
☰ Menu

Hattie Larlham faces uncertain future, looking to be acquired

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 14, 2017 - 12:16 PM | Updated: June 14, 2017 - 03:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Chris Steiner, 45, of Akron buys apples at the Hattie Larlham Food Hub in Akron. The nonprofit said it will no longer operate its tiny Food Hub urban grocery store in Akron and will close its last remaining Hatties Cafe in the city this summer to save money. The Food Hub plans to close on August 31. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

newtire10cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron firm hoping to build small factory to make innovative run-flat military tires

It takes a bullet and keeps on rolling.

bodies13cut_02
5 slayings in Stark, Cuyahoga counties linked to same suspect
diamond01
New owners plan to polish Diamond Grille, but preserve its classic appeal
zooeyes14cut_01
Akron Zoo monkey has cataract surgery, considered a first for such a small animal
stowbags14
Stow-Munroe Falls program that provides weekend groceries to students will expand this fall
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next