Hattie Larlham faces uncertain future, looking to be acquired

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RmFjZWQgd2l0aCBpbmNyZWFzZWQgZmluYW5jaWFsIHByZXNzdXJlcyBhbmQgYSBjaGFuZ2lu
ZyBsYW5kc2NhcGUgZm9yIGRldmVsb3BtZW50YWwgZGlzYWJpbGl0aWVzIGNhcmUsIEhhdHRpZSBM
YXJsaGFtIGlzIHRhbGtpbmcgd2l0aCBvdGhlciBzZXJ2aWNlIHByb3ZpZGVycyBhYm91dCB0YWtp
bmcgb3ZlciB0aGUgNTYteWVhci1vbGQgbm9ucHJvZml0LjwvcD48cD5UaGUgVHdpbnNidXJnIFRv
d25zaGlwLWJhc2VkIG9yZ2FuaXphdGlvbiByZXZlYWxlZCB0aGUgZGlzY3Vzc2lvbnMgV2VkbmVz
ZGF5LCBzYXlpbmcgaXQgYmVsaWV2ZXMgJiM4MjIwO2JlaW5nIGFjcXVpcmVkIGVuc3VyZXMgdGhl
IGJlc3QgcG9zc2libGUgb3V0Y29tZSBmb3IgdGhlIHBlb3BsZSB3ZSBzZXJ2ZS4mIzgyMjE7IDwv
cD48cD5UaGUgbm9ucHJvZml0IGFsc28gc2FpZCBpdCB3aWxsIG5vIGxvbmdlciBvcGVyYXRlIGl0
cyB0aW55IEZvb2QgSHViIHVyYmFuIGdyb2Nlcnkgc3RvcmUgaW4gQWtyb24gYW5kIHdpbGwgY2xv
c2UgaXRzIGxhc3QgcmVtYWluaW5nIEhhdHRpZSYjODIxNztzIENhZmUgaW4gdGhlIGNpdHkgdGhp
cyBzdW1tZXIgdG8gc2F2ZSBtb25leS48L3A+PHA+VGhlIGRlY2lzaW9ucyBjb21lIGF0IHRoZSBz
YW1lIHRpbWUgdGhhdCBDRU8gV2VuZHkgUGFyZGVlLCB3aG8gdG9vayB0aGUgcG9zaXRpb24gbGFz
dCBmYWxsLCBpcyBsZWF2aW5nIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgSnVseSBhbmQgdGhlIGdyb3VwIGlzIGlu
IHNlYXJjaCBvZiBhbiBpbnRlcmltIGxlYWRlci48L3A+PHA+VGhlIG5vbnByb2ZpdCwgb25lIG9m
IHRoZSBsYXJnZXN0IHByb3ZpZGVycyBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5LCBkZWNsaW5lZCB0byBzcGVj
dWxhdGUgd2hhdCBtYXkgaGFwcGVuIHRvIHRoZSBIYXR0aWUgTGFybGhhbSBuYW1lIGFuZCBvcGVy
YXRpb24gaW4gdGhlIGZ1dHVyZSBpZiBpdCBpc24mIzgyMTc7dCBhY3F1aXJlZC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dlIGhhdmUgc29tZSBjaGFsbGVuZ2luZyBpc3N1ZXMgYWhlYWQgaW4gdGhlIG5leHQgZmV3
IHllYXJzIHRoYXQgd2Ugd2lsbCBuZWVkIHRvIGFkZHJlc3MsIGFuZCBzbyByaWdodCBub3cgYXJl
IGZvY3VzaW5nIG91ciBlbmVyZ2llcyBvbiBmaW5kaW5nIHRoZSByaWdodCBhY3F1aXNpdGlvbiBw
YXJ0bmVyLCYjODIyMTsgQ2hpZWYgRGV2ZWxvcG1lbnQgT2ZmaWNlciBDYXRoZXJpbmUgU2Nod2Fy
dHogc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGJlbGlldmUgdGhhdCBiZWluZyBhY3F1aXJlZCBlbnN1cmVzIHRo
ZSBiZXN0IHBvc3NpYmxlIG91dGNvbWUgZm9yIHRoZSBwZW9wbGUgd2Ugc2VydmUuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5UaGUgbm9ucHJvZml0IGRlY2xpbmVkIHRvIGlkZW50aWZ5IGl0cyBwb3RlbnRpYWwgc3Vp
dG9ycywgc2F5aW5nIGNvbmZpZGVudGlhbGl0eSBhZ3JlZW1lbnRzIGFyZSBpbiBwbGFjZS4gQnV0
IFNjaHdhcnR6IG5vdGVkIHRoYXQgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbnMgJiM4MjIwO2hhdmUgdGhlIGZp
bmFuY2lhbCBjYXBhY2l0eSB0byB0YWtlIHVzIG9uIGFuZCBbdGhlaXJdIG1pc3Npb25zIGFsaWdu
IHdpdGggb3Vycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJlc3BlY3RlZCBuYW1lIDwvcD48cD5IYXR0aWUgTGFy
bGhhbSBhbHNvIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHNheSB3aGV0aGVyIGl0cyBicmFuZCB3aWxsIHN1cnZp
dmUgYW4gYWNxdWlzaXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGhhcmQgdG8gYW5zd2Vy
IHRoYXQgcXVlc3Rpb24gc2luY2Ugd2UgYXJlIHNvIGVhcmx5IGluIHRoZSBwcm9jZXNzIGFuZCBk
b24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGEgcGFydG5lciBpZGVudGlmaWVkIHlldCwmIzgyMjE7IFNjaHdhcnR6
IHNhaWQuICYjODIyMDtIb3dldmVyLCB0aGUgSGF0dGllIExhcmxoYW0gbmFtZSBpcyByZWNvZ25p
emVkIGFzIGEgd2VsbC1yZXNwZWN0ZWQgcHJvdmlkZXIgb2YgaGlnaCBxdWFsaXR5LCBjb21wYXNz
aW9uYXRlLCBnb2xkLXN0YW5kYXJkIGNhcmUgd2hpY2ggbWF5IGhhdmUgdmFsdWUgdG8gYW4gYWNx
dWlyaW5nIHBhcnRuZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgdGFsa3MgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGNv
bnRpbnVlIGZvciB1cCB0byAxOCBtb250aHMuPC9wPjxwPkhhdHRpZSBMYXJsaGFtIHdhcyBmb3Vu
ZGVkIGJ5IEhhdHRpZSBMZW5hIEdhZGQgTGFybGhhbSwgYSBudXJzZSB3aG8gYmVsaWV2ZWQgdGhh
dCBwZW9wbGUgd2l0aCBkZXZlbG9wbWVudGFsIGRpc2FiaWxpdGllcyBkZXNlcnZlIHF1YWxpdHkg
Y2FyZS4gVG9kYXksIHRoZSBncm91cCwgd2l0aCBhbiBhbm51YWwgYnVkZ2V0IG9mIGFib3V0ICQ1
MCBtaWxsaW9uIGFuZCAxLDEwMCBlbXBsb3llZXMsIHNlcnZlcyBtb3JlIHRoYW4gMSw4MDAgY2hp
bGRyZW4gYW5kIGFkdWx0cyB0aHJvdWdob3V0IE9oaW8uPC9wPjxwPkl0IHByb3ZpZGVzIG51bWVy
b3VzIHByb2dyYW1zIHRoYXQgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGNvbnRpbnVlIG9wZXJhdGluZyBhcyB1
c3VhbCwgaW5jbHVkaW5nIEhhdHRpZSYjODIxNztzIERvZ2dpZSBEYXljYXJlICZhbXA7IEJvYXJk
aW5nLCBjb21tdW5pdHkgZW1wbG95bWVudCwgQ29uc3RhbnQgQ29tcGFuaW9ucywgY29tbXVuaXR5
IGhvbWVzIGFuZCBpbi1ob21lIG51cnNpbmcgY2FyZSwgYW5kIHRoZSBIYXR0aWUgTGFybGhhbSBD
ZW50ZXIgZm9yIENoaWxkcmVuIHdpdGggRGlzYWJpbGl0aWVzLCBhIHJlc2lkZW50aWFsIGNlbnRl
ci4gSXRzIHByb2dyYW1zIGluIENlbnRyYWwgT2hpbywgaW5jbHVkaW5nIENvbW11bml0eSBDb25u
ZWN0aW9ucywgQUREVmVudHVyZXMsIERhaGxiZXJnIEdpYnNvbiBMZWFybmluZyBDZW50ZXIgYW5k
IG90aGVycywgYWxzbyB3aWxsIGNvbnRpbnVlLjwvcD48cD5CdXQgdGhlIEZvb2QgSHViLCBsb2Nh
dGVkIG9uIERpYWdvbmFsIFN0cmVldCBuZWFyIHRoZSBBa3JvbiBab28sIGFuZCBjYWZlLCBsb2Nh
dGVkIGluIHRoZSBDYW5hbCBQbGFjZSBjb21wbGV4IGRvd250b3duLCBhcmUgbm8gbG9uZ2VyIHBh
cnQgb2YgdGhlIG5vbnByb2ZpdCYjODIxNztzIHVuY2VydGFpbiBmdXR1cmUuIDwvcD48cD5UaGUg
Rm9vZCBIdWIsIHdoaWNoIHNlbGxzIG9yZ2FuaWMgZm9vZHMgYWxvbmcgd2l0aCBmcmVzaCBwcm9k
dWNlLCB3aWxsIGNsb3NlIEF1Zy4gMzEsIHVubGVzcyBhbm90aGVyIGdyb3VwIHN0ZXBzIGZvcndh
cmQgdG8gYnV5IG9yIGxlYXNlIHRoZSBvcGVyYXRpb24sIGFuZCB0aGUgY2FmZSB3aWxsIGJlIHNo
dXQgZG93biBKdWx5IDMxLiBIYXR0aWUgTGFybGhhbSBzcGVudCAkMS4yIG1pbGxpb24gdG8gb3Bl
biB0aGUgRm9vZCBIdWIuPC9wPjxwPkVtcGxveW1lbnQgb3B0aW9uczwvcD48cD5UaGUgZ3JvY2Vy
eSBhbmQgY2FmZSBzZXJ2ZSBhcyB0cmFpbmluZyBzaXRlcyBmb3IgdGhlIG5vbnByb2ZpdCwgd2hp
Y2ggc2FpZCBpdCB3aWxsIHdvcmsgd2l0aCB0cmFpbmVlcyBhdCB0aG9zZSBsb2NhdGlvbnMgdG8g
ZmluZCBvdGhlciBlbXBsb3ltZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBpbXBvcnRhbnQg
dGhhdCBldmVyeWJvZHkga25vd3MgdGhhdCB3aGlsZSB0aGVzZSBoYXZlIGJlZW4gd29uZGVyZnVs
IHByb2plY3RzIGZvciB0aGUgaW5kaXZpZHVhbHMgd2Ugc2VydmUgYW5kIGFyZSB3b25kZXJmdWwg
cHJvZ3JhbXMsIHNvbWV0aW1lcyB0aGluZ3MgLi4uIGFyZSBub3QgYXMgZmluYW5jaWFsbHkgdmlh
YmxlIG9yIGFzIGZpbmFuY2lhbGx5IHN1c3RhaW5hYmxlLCYjODIyMTsgSGF0dGllIExhcmxoYW0g
Ym9hcmQgQ2hhaXJtYW4gTWlrZSBXZWluaGFyZHQgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGhhdmUgdG8gYmUg
cHJ1ZGVudCBrbm93aW5nIHdoYXQgd2UgYXJlIGZhY2luZyB3aXRoIHRoZSByZXF1aXJlbWVudHMg
Zm9yIG91ciBtb3N0IHZ1bG5lcmFibGUgYW5kIG1lZGljYWxseSBmcmFnaWxlIGluZGl2aWR1YWxz
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIG5vbnByb2ZpdCBzYWlkIG5ldyBnb3Zlcm5tZW50IG1hbmRhdGVz
ICYjODIxMjsgaW5jbHVkaW5nIGFsbG93aW5nIHBlb3BsZSB3aXRoIGRldmVsb3BtZW50YWwgZGlz
YWJpbGl0aWVzIHRvIGhhdmUgYSBwcml2YXRlIHJvb20gaWYgdGhleSB3aXNoIGFuZCBkb3duc2l6
aW5nIGxhcmdlciBsaWNlbnNlZCByZXNpZGVudGlhbCBzZXR0aW5ncyAmIzgyMTI7IHJlcXVpcmUg
SGF0dGllIExhcmxoYW0gdG8gZGV2b3RlIG1vcmUgbW9uZXkgdG8gcmVub3ZhdGluZyB0aGVpciBm
YWNpbGl0aWVzLjwvcD48cD5EaXNhYmlsaXRpZXMgZnVuZGluZywgdGhvdWdoLCBoYXMgcmVtYWlu
ZWQgc3RhZ25hbnQgYW5kIG5ldyBIYXR0aWUgTGFybGhhbSBwcm9ncmFtcyBoYXZlbiYjODIxNzt0
IGJlZW4gcHJvZml0YWJsZS48L3A+PHA+VGhlIEZvb2QgSHViIG9wZW5lZCBhIHllYXIgYWdvIHRv
IGdyZWF0IGZhbmZhcmUsIHByb3ZpZGluZyBmcmVzaCBmcnVpdHMgYW5kIHZlZ2V0YWJsZXMgdG8g
YSBmb29kIGRlc2VydCBpbiB0aGUgY2l0eS4gQnV0IHRoZSBvcGVyYXRpb24gaXMgZXhwZWN0ZWQg
dG8gbG9zZSBuZWFybHkgJDMwMCwwMDAgaW4gaXRzIGZpcnN0IGZ1bGwgeWVhci48L3A+PHA+SGF0
dGllIExhcmxoYW0gd2lsbCBub3QgcmVuZXcgaXRzIGxlYXNlIGF0IENhbmFsIFBsYWNlIHdoZW4g
aXQgZXhwaXJlcyBvbiBKdWx5IDMxLiBUaGUgbm9ucHJvZml0IGRlY2xpbmVkIHRvIHJlbGVhc2Ug
dGhlIGFtb3VudCBvZiB0aGUgbGVhc2Ugb3IgdG8gc2F5IGlmIHRoZSBjYWZlLCB3aGljaCBpcyBs
b2NhdGVkIG9uIHRoZSBmaWZ0aCBmbG9vciBvZiBvbmUgb2YgdGhlIGJ1aWxkaW5ncyBpbiB0aGUg
Y29tcGxleCwgd2FzIGxvc2luZyBtb25leS48L3A+PHA+VGhlIEhhdHRpZSYjODIxNztzIENhZmUg
aW4gdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ291cnRob3VzZSBjbG9zZWQgaW4gRGVjZW1iZXIuPC9wPjxw
PkNvbW11bml0eSByZWFjdGlvbjwvcD48cD5DdXN0b21lcnMgd2VyZSBkaXNhcHBvaW50ZWQgV2Vk
bmVzZGF5IHRvIGxlYXJuIHRoYXQgSGF0dGllIExhcmxoYW0gd2lsbCBubyBsb25nZXIgb3BlcmF0
ZSB0aGUgZ3JvY2VyeSBvciBjYWZlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIHJlYWxseSBidW1t
ZWQsJiM4MjIxOyBDaHJpcyBTdGVpbmVyIG9mIEFrcm9uIHNhaWQgd2hpbGUgc2hvcHBpbmcgZm9y
IHByb2R1Y2UgYXQgdGhlIEZvb2QgSHViLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIHNhZCB0byBoZWFyLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+SGUgc2FpZCBoZSBob3BlcyB0aGF0IHNvbWVvbmUgd2lsbCB0YWtlIG92ZXIg
dGhlIGdyb2NlcnkuPC9wPjxwPkN1c3RvbWVyIEV2bmEgU2VsYmVlIG9mIEFrcm9uLCB3aG8gd2Fz
IHZpc2l0aW5nIHRoZSBzaG9wIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSwgc3BlY3VsYXRlZCB0aGF0IHRo
ZSBGb29kIEh1YiB3YXMgbG9zaW5nIG1vbmV5IGJlY2F1c2Ugb2YgaXRzIGxvY2F0aW9uLiBJdCBt
YXkgaGF2ZSBmYXJlZCBiZXR0ZXIgbmVhciB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIEhpZ2hsYW5kIFNxdWFy
ZSBuZWlnaGJvcmhvb2QsIHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdGFr
aW5nIHBsYWNlIGluIEFrcm9uIGNlcnRhaW5seSBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGVscCBlaXRoZXIsIFNl
bGJlZSBzYWlkLjwvcD48cD5NZWFud2hpbGUsIGh1bmdyeSBsdW5jaC1nb2VycyBhdCB0aGUgY2Fm
ZSBhdCBDYW5hbCBQbGFjZSBhbHNvIHdlcmUgbWVsYW5jaG9seS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4
MjE3O3Mgc2FkIHRvIHNlZSB0aGVtIGdvLCYjODIyMTsgTmljaG9sYXMgQnVyc3Mgb2YgUml0dG1h
biBzYWlkLjwvcD48cD5IZSYjODIxNztzIGJlZW4gd29ya2luZyBpbiB0aGUgY29tcGxleCBzaW5j
ZSAyMDA4IGFuZCBzYWlkIGhlIHNhdyBhIG1hcmtlZCBpbXByb3ZlbWVudCB3aGVuIEhhdHRpZSBM
YXJsaGFtIHRvb2sgb3ZlciB0aGUgY2FmZXRlcmlhLjwvcD48cD5UaGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBE
ZXZlbG9wbWVudGFsIERpc2FiaWxpdGllcyBCb2FyZCwgd2hpY2ggY29udHJhY3RzIHdpdGggSGF0
dGllIExhcmxoYW0gZm9yIHNvbWUgc2VydmljZXMsIG5vdGVkIHRoYXQgdGhlcmUgYXJlIG5vIG9u
Z29pbmcgaGVhbHRoLCBzYWZldHkgb3IgY29tcGxpYW5jZSBpc3N1ZXMgcmVsYXRlZCB0byB0aGUg
YWdlbmN5JiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBjb21tZW5kIEhhdHRpZSBM
YXJsaGFtIGFuZCBpdHMgYm9hcmQgZm9yIHB1dHRpbmcgdGhlIG5lZWRzIG9mIGluZGl2aWR1YWxz
IHRoZXkgc2VydmUgZmlyc3QsJiM4MjIxOyB0aGUgYm9hcmQgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC4g
JiM4MjIwO1dlIHdpbGwgYXNzaXN0IGluIHRoaXMgdHJhbnNpdGlvbiB0byBtYWtlIGl0IGFzIHNl
YW1sZXNzIGFzIHBvc3NpYmxlIGZvciBpbmRpdmlkdWFscyBhbmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMuJiM4
MjIxOyA8L3A+PHA+SGF0dGllIExhcmxoYW0gb3BlcmF0ZXMgYXMgc2V2ZXJhbCBlbnRpdGllcywg
aW5jbHVkaW5nIGEgZm91bmRhdGlvbi48L3A+PHA+SGF0dGllIExhcmxoYW0gQ29tbXVuaXR5IFNl
cnZpY2VzIHJlcG9ydGVkICQxLjkgbWlsbGlvbiBpbiBsb3NzZXMgaW4gMjAxNCBhbmQgMjAxNSBp
biBpdHMgRm9ybSA5OTAgcmVwb3J0cyBmaWxlZCB3aXRoIHRoZSBJbnRlcm5hbCBSZXZlbnVlIFNl
cnZpY2UuPC9wPjxwPkluIDIwMTQsIGV4cGVuc2VzIGFsc28gb3V0cGFjZWQgcmV2ZW51ZSBieSAk
MS4yIG1pbGxpb24gZm9yIHRoZSBIYXR0aWUgTGFybGhhbSBDZW50ZXIgZm9yIENoaWxkcmVuIHdp
dGggRGlzYWJpbGl0aWVzIGluIE1hbnR1YSBpbiBQb3J0YWdlIENvdW50eS4gVGhlIDIwMTUgcmVw
b3J0IHdhc24mIzgyMTc7dCBhdmFpbGFibGUuPC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgdGhlIEhhdHRpZSBM
YXJsaGFtIENhcmUgR3JvdXAgcmVwb3J0ZWQgcmV2ZW51ZSBvZiAkMTkzLDE4MiBhbmQgJDE1Niww
MjcgaW4gMjAxNCBhbmQgMjAxNSwgcmVzcGVjdGl2ZWx5LjwvcD48cD5UaG9zZSB3ZXJlIHRoZSBt
b3N0IHJlY2VudCBmaWxpbmdzIGF2YWlsYWJsZS4gSGF0dGllIExhcmxoYW0gc2FpZCBpdHMgRm9y
bSA5OTAgZm9yIDIwMTYgd2FzbiYjODIxNzt0IGNvbXBsZXRlIHlldC4gPC9wPjxwPlJpY2sgQXJt
b24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyYXJt
b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4u
IEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXJt
b25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tBQkombmJzcDs8
L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.