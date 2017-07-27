Haynes Robinson, longtime geneticist and pathologist at Akron Children’s Hospital, dies at 85

PHA+RHIuIEhheW5lcyBSb2JpbnNvbiBhY2NvbXBsaXNoZWQgbXVjaCBpbiBoaXMgZGlzdGluZ3Vp
c2hlZCA1NC15ZWFyIGNhcmVlciBpbiBtZWRpY2luZS4gQnV0IGZvciBhbGwgb2YgaGlzIGFjY29s
YWRlcywgaGUmIzgyMTc7bGwgbGlrZWx5IGJlIHJlbWVtYmVyZWQgbW9zdCBmb3IgaGlzIGtpbmRu
ZXNzLjwvcD48cD5Sb2JpbnNvbiBkaWVkIE1vbmRheSBhdCBhZ2UgODUgYWZ0ZXIgYSBsb25nIGls
bG5lc3MuPC9wPjxwPkEgc3RvcnkgaGlzIGRhdWdodGVyIEFudG9pbmV0dGUgU2FkZGxlciB0ZWxs
cyBpbGx1c3RyYXRlcyB0aGUga2luZCBvZiBtYW4gaGUgd2FzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2Fz
IGEgYml0dGVyLCBiaXR0ZXIgY29sZCBkYXkgaW4gd2ludGVyIGFuZCBoZSB3YXMgZHJpdmluZywm
IzgyMjE7IFNhZGRsZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIHNhdyBzb21lb25lIHdobyBsb29rZWQgY29s
ZCBhbmQgd2FzIGluYWRlcXVhdGVseSBkcmVzc2VkLiBIZSB0aG91Z2h0LCAmIzgyMTY7V2VsbCwg
SSBiZXR0ZXIgc3RvcCBhbmQgcGljayB0aGVtIHVwLCYjODIxNzsgc2hvd2luZyBubyBjb25jZXJu
IGZvciBoaXMgcGVyc29uYWwgc2FmZXR5LiBIZSB3YXMgZHJpdmluZyB0aGUgcGVyc29uIHdoZW4g
aGUgc2F3IGFub3RoZXIgdmVyeSBjb2xkIHBlcnNvbiwgcGVyaGFwcyBob21lbGVzcy4gSGUgdHVy
bmVkIHRvIHRoZSBwZXJzb24gd2hvIHdhcyB3aXRoIGhpbSBpbiB0aGUgY2FyIGFuZCBhc2tlZCwg
JiM4MjE2O1Nob3VsZCB3ZSBwaWNrIGhpbSB1cD8mIzgyMTc7ICYjODIxNjtJIGRvbiYjODIxNzt0
IGtub3csJiM4MjE3OyB0aGUgcGVyc29uIHNhaWQuIE15IGZhdGhlciBzdG9wcGVkIGFuZCBwaWNr
ZWQgdGhlIG90aGVyIGd1eSB1cCBhbmQgYnJvdWdodCB0aGUgZm9sa3MgdG8gdGhlaXIgZGVzdGlu
YXRpb24uIFRoYXQgZXhlbXBsaWZpZXMgdGhlIHR5cGUgb2YgcGVyc29uIGhlIHdhcy4gSWYgdGhl
eSB3ZXJlIGNvbGQsIGhlIHBpY2tlZCB0aGVtIHVwLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIHdh
cyB2ZXJ5IGVhc3lnb2luZyBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyB0aGUga2luZCBvZiBwZXJzb24gdGhhdCBz
ZWVtcyB0byBoYXZlIGZyaWVuZHMgZXZlcnl3aGVyZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgZGF1Z2h0ZXIgU3Rl
cGhhbmllIFJvYmluc29uLiAmIzgyMjA7SGUgd2VudCB0byBGaXJzdCBXYXRjaCBhdCBTdW1taXQg
TWFsbCBmcmVxdWVudGx5LCBwZW9wbGUga25ldyBoaW0gYWxsIG92ZXIgdG93biwgZnJvbSBsaXR0
bGUgc2hvcGtlZXBlcnMgdG8gaW5mbHVlbnRpYWwgcGVvcGxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW5kIGhl
IHdhcyBodW1ibGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTbyBtYW55IHRpbWVzIHdoZW4gSSB3YXMgaG9tZSBm
b3IgYSB2aXNpdCBhbmQgd2Ugd2VyZSBjaGF0dGluZywgaGUmIzgyMTc7ZCBjYXN1YWxseSByZWZl
cmVuY2Ugc29tZSBhd2FyZCB3ZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZXZlbiBrbm93IGhlJiM4MjE3O2QgZ290
dGVuLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPkFuIGFjY29tcGxpc2hlZCBhY2FkZW1pYyB3cml0
ZXIsIGhlIGluc3BpcmVkIFN0ZXBoYW5pZSB0byByZWFjaCBmb3IgbW9yZS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0hlIGhhZCB3cml0dGVuIHNvIG1hbnkgYXJ0aWNsZXMgYW5kIGRldmVsb3BlZCBzdWNoIGFuIGV4
cGVydGlzZSwgaGUgd2FzIGFuIGluc3BpcmF0aW9uIHRvIG1lIGluIGxpZmUsIHRvIHdvcmsgYSBs
aXR0bGUgaGFyZGVyIGFuZCBkZXZlbG9wIG15IG93biBhcmVhIG9mIGV4cGVydGlzZSBmdXJ0aGVy
IHRoYW4gSSBoYXZlIGFscmVhZHksJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+PHA+Qm9ybiBpbiBTaHJl
dmVwb3J0LCBMYS4sIFJvYmluc29uIHNwZW50IG1vc3Qgb2YgaGlzIGxpZmUgaW4gQWtyb24sIGdy
YWR1YXRpbmcgZnJvbSBXZXN0IEhpZ2ggU2Nob29sIGFuZCBhdHRlbmRpbmcgT2hpbyBTdGF0ZSBV
bml2ZXJzaXR5LjwvcD48cD5JbiBhbiBlcmEgb2YgbGltaXRlZCBvcHBvcnR1bml0aWVzIGZvciBi
bGFjayBzdHVkZW50cywgaGUgZm91bmQgZW5jb3VyYWdlbWVudCBpbiBoaXMgaGlnaCBzY2hvb2wg
Z3VpZGFuY2UgY291bnNlbG9yLCB3aG8gYWR2aXNlZCBoaW0gdG8gcHVyc3VlIGEgY2FyZWVyIGlu
IG1lZGljaW5lLjwvcD48cD5BIG1hcnJpYWdlIHRvIEZhaXRoIEEuIFJvYmluc29uIGluIDE5NTYg
ZW5kZWQgaW4gZGl2b3JjZS48L3A+PHA+VXBvbiBncmFkdWF0aW9uIGluIDE5NTgsIGhlIHNlcnZl
ZCBpbiB0aGUgQXJteSBhbmQgd2FzIGRpYWdub3NlZCB3aXRoIGEgbWFsaWduYW50IHR1bW9yIGlu
IGhpcyBsZWcuIERvY3RvcnMgYWR2aXNlZCBhbXB1dGF0aW9uLiBIZSBkZWNsaW5lZCwgZWxlY3Rp
bmcgdG8gcmVtb3ZlIHRoZSB0dW1vciBvbmx5LiBIZSB3ZW50IG9uIHRvIG1lZGljYWwgc2Nob29s
IHdpdGggaGVscCBmcm9tIHRoZSBHSSBCaWxsIGFuZCBncmFkdWF0ZWQgZnJvbSBPaGlvIFN0YXRl
IFVuaXZlcnNpdHkgQ29sbGVnZSBvZiBNZWRpY2luZSBpbiAxOTYyLCBvbmUgb2YgdGhyZWUgYmxh
Y2sgZG9jdG9ycyBpbiBoaXMgY2xhc3MuPC9wPjxwPkhpcyBwYXRoIHRvb2sgaGltIGZyb20gcmVz
aWRlbmN5IGF0IEFrcm9uJiM4MjE3O3MgQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbCBNZWRpY2Fs
IENlbnRlciB0byBCdWZmYWxvLCBOLlkuLCBUb2xlZG8gYW5kIGJhY2sgdG8gQWtyb24sIHJldGly
aW5nIGFzIGNvLWRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBGZXRhbCBUcmVhdG1lbnQgQ2VudGVyIG9mIE5vcnRo
ZWFzdGVybiBPaGlvIGF0IEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwuIEhlIHJlY2Vp
dmVkIHRoZSBob3NwaXRhbCYjODIxNztzIERpc3Rpbmd1aXNoZWQgU2VydmljZSBBd2FyZCBpbiAy
MDEzLjwvcD48cD5IaXMgY29udHJpYnV0aW9ucyB0byB0aGUgaG9zcGl0YWwsIEFrcm9uIGFuZCB0
aGUgcmVnaW9uIGFyZSBudW1lcm91cywgc2FpZCBIb2xseSBQdXBpbm8sIENoaWxkcmVuJiM4MjE3
O3MgbWVkaWEgcmVsYXRpb25zIHNwZWNpYWxpc3QuPC9wPjxwPkhlIHdhcyBpbnN0cnVtZW50YWwg
aW4gZXhwYW5kaW5nIGN5dG9nZW5pY3MgbGFib3JhdG9yeSBzZXJ2aWNlcywgdGh1cyBpbmNyZWFz
aW5nIHBhdGllbnRzJiM4MjE3OyBhY2Nlc3MgdG8gZGlhZ25vc3RpYyB0ZXN0aW5nIHJlc3VsdHMg
cXVpY2tlciBhbmQgZWFzaWVyOyBsb2JiaWVkIHRvIGNyZWF0ZSB0aGUgbmV0d29yayBvZiByZWdp
b25hbCBnZW5ldGljIGNlbnRlcnMgaW4gdGhlIHN0YXRlOyB3YXMgYmVsb3ZlZCBieSBtZWRpY2Fs
IHN0dWRlbnRzLCByZXNpZGVudHMgYW5kIG90aGVycyBiZWNhdXNlIGhlIHdhcyBzdWNoIGEgZ2l2
aW5nIGFuZCBwYXRpZW50IGVkdWNhdG9yOyBhbmQgd2FzIGVxdWFsbHkgYmVsb3ZlZCBieSBwYXJl
bnRzLCBlbmRsZXNzbHkgZ2l2aW5nIG9mIGhpcyB0aW1lIHdpdGggdGhlbSBhbmQgYmVsaWV2aW5n
IGluICYjODIyMDtmaWdodGluZyBmZWFyIHdpdGggZmFjdHMsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+
PHA+VGhhdCBmZWFyIGlzIHNvbWV0aGluZyBsb25ndGltZSBjb2xsZWFndWUgTWVsb25pZSBNaWNo
ZWxzb24ga25vd3MgZmlyc3RoYW5kLiBCZWZvcmUgc2hlIHdhcyBhIHJldGlyZWQgZ2VuZXRpYyBj
b3Vuc2Vsb3IgYW5kIGNvb3JkaW5hdG9yIG9mIHRoZSBGZXRhbCBUcmVhdG1lbnQgQ2VudGVyIGF0
IENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MsIHNoZSB3YXMgdGhlIHNjYXJlZCBtb3RoZXIgb2YgYSBjaGlsZCBi
b3JuIHdpdGggYSBnZW5ldGljIGRpc29yZGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgd2FzIHRoZSBmaXJz
dCBwZXJzb24gd2hvIHNwb2tlIHRvIG1lIGFzIGFuIGludGVsbGlnZW50IHBlcnNvbiBnb2luZyB0
aHJvdWdoIHRoaXMgYXMgYSBwYXJlbnQsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gSGUgbGF0ZXIgZW5jb3Vy
YWdlZCBoZXIgdG8gZ28gaW50byB0aGUgZmllbGQgb2YgZ2VuZXRpY3MsIGFuZCB3aGVuIHNoZSBm
aW5pc2hlZCBoZXIgbWFzdGVyJiM4MjE3O3MsIGhlIHdhcyBvbiB0aGUgdGhlc2lzIGNvbW1pdHRl
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIHJlYWxseSBoZWxwZWQgdXMgYnJpZGdlIGxhYiBzZXJ2aWNlcyB3
aXRoIGdlbmV0aWNzIHNlcnZpY2VzLCB0aGUgbGFiIGFuZCBjbGluaWNhbCwmIzgyMjE7IE1pY2hl
bHNvbiBzYWlkLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIHdlbnQgdGhlIGV4dHJhIG1pbGUgZm9yIGZhbWls
aWVzLiBUaGVyZSBhcmUgc28gbWFueSByYXJlIGNvbmRpdGlvbnMgd2UgZGVhbCB3aXRoLiBIZSB3
YXMgY2FsbSwgYW4gZXhwZXJ0LiBIZSB3b3VsZCBjb250YWN0IGFueW9uZSBpbiB0aGUgY291bnRy
eSB0aGF0IHdhcyB3b3JraW5nIG9uIGEgc2ltaWxhciBjYXNlLiBIZSB3b3VsZCBmaW5kIGFuc3dl
cnMgZm9yIGZhbWlsaWVzLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPiYjODIyMDtEci4gUm9iaW5zb24gd2FzIHBy
b2JhYmx5IHRoZSBtb3N0IGxpa2FibGUgcGVyc29uIHlvdSB3b3VsZCBldmVyIG1lZXQsJiM4MjIx
OyBzYWlkIGFub3RoZXIgbG9uZ3RpbWUgY29sbGVhZ3VlLCBEci4gRGltaXRyaSBBZ2FtYW5vbGlz
LCB2aWNlIGNoYWlybWFuIG9mIHRoZSBkZXBhcnRtZW50IG9mIHBhdGhvbG9neSBhbmQgZGlyZWN0
b3Igb2YgYW5hdG9taWMgcGF0aG9sb2d5IGF0IENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MuICYjODIyMDtIZSB3
YXMgdGhvdWdodGZ1bCBhbmQgY29uc2lkZXJhdGUgb2Ygb3RoZXJzLiBIZSBhbHdheXMgdHJpZWQg
dG8gaGVscCB5b3VuZyBhbmQgb2xkIGNvbGxlYWd1ZXMgaW4gdGhlIGpvYi4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PiYjODIyMDtXZSBhZG9yZWQgaGltLCBhbmQgd2UmIzgyMTc7dmUgY29tZSB0byB1bmRlcnN0YW5k
IHRoYXQgbWFueSBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBjb21tdW5pdHkgYWRvcmVkIGhpbSwgdG9vLCYjODIy
MTsgaGlzIGRhdWdodGVycyBzYWlkLjwvcD48cD5JbiBhZGRpdGlvbiB0byBkYXVnaHRlcnMgU3Rl
cGhhbmllIFJvYmluc29uIGFuZCBBbnRvaW5ldHRlIFNhZGRsZXIsIFJvYmluc29uIGlzIHN1cnZp
dmVkIGJ5IGRhdWdodGVyIE1lbGFuaWU7IHNvbi1pbi1sYXcsIFN0ZXBoZW4gU2FkZGxlcjsgZ3Jh
bmRkYXVnaHRlcnMgQ2hsb2UgYW5kIENlbGVzdGUgU2FkZGxlcjsgYW5kIG1hbnkgY2xvc2UgZmFt
aWx5IG1lbWJlcnMgYW5kIGZyaWVuZHMuPC9wPjxwPkEgbWVtb3JpYWwgc2VydmljZSB3aWxsIHRh
a2UgcGxhY2UgYXQgMSBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IHRoZSBTaGVybWFuIEF1ZGl0b3JpdW0sIEFr
cm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwsIDEgUGVya2lucyBTcXVhcmUsIHdpdGggdGhl
IFJldi4gS2FyZW4gQmFsbGFyZCBvZmZpY2lhdGluZy4gQnVyaWFsIHdpbGwgYmUgcHJpdmF0ZS48
L3A+PHA+TWVtb3JpYWwgZG9uYXRpb25zIG1heSBiZSBtYWRlIHRvIHRoZSBIYXluZXMgQi4gUm9i
aW5zb24gSnIuIFJlc2VhcmNoIGFuZCBFZHVjYXRpb24gRnVuZCwgQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgy
MTc7cyBIb3NwaXRhbCwgMSBQZXJraW5zIFNxdWFyZSwgQWtyb24sIE9IIDQ0MzA4IG9yIEhhdmVu
IG9mIFJlc3QgTWluaXN0cmllcy48L3A+PHA+TW9uaWNhIEwuIFRob21hcyBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4Mjcgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm10aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPm10aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9u
IFR3aXR0ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01MVGhvbWFzQUJKIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtNTFRob21hc0FCSiZuYnNwOzwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01MVGhvbWFzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZh
Y2Vib29rLmNvbS9NTFRob21hc0FCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.