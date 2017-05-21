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Awareness

Health fair aims to raise awareness about health care disparities for African-Americans

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 21, 2017 - 09:29 PM | Updated: May 22, 2017 - 03:16 PM
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Players go to the basket at a memorial event called "Hoops for Coop" on May 25, 2016, in Akron. Kimyata Cooper, 34, died of heart problems while playing basketball and the event, including a basketball tournament and dinner, raised money for the education of his three children. (Akron Beacon Journal file photo)


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