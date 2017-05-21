All CATEGORIES
☰ Menu

Awareness

Health fair aims to raise awareness about health care disparities for African-Americans

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 21, 2017 - 09:29 PM | Updated: May 22, 2017 - 03:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Players go to the basket at a memorial event called "Hoops for Coop" on May 25, 2016, in Akron. Kimyata Cooper, 34, died of heart problems while playing basketball and the event, including a basketball tournament and dinner, raised money for the education of his three children. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

Britain_Concert_Blast_10095.jpg-9bb6a~4 Peter Byrne - AP
Concert blast: Blood, horror as bomber strikes young crowd in England - 8:46 AM

MANCHESTER, ENGLAND: For the young crowd of music fans, the Ariana Grande concert was supposed to be a night of high-energy candy pop and fun on a school night. The scene quickly turned into sheer terror when a bomb went off at the end, sending terrified parents into a desperate search for their loved ones.

ellet18_01
Residents demand action after shooting near Little League ball fields
ODOT warns motorists about upcoming traffic changes on Interstate 76 in Norton and Barberton
hillis23_web
Victim’s family upset by work release for Akron man who has served half of yearlong jail sentence for shooting death
Bob Dyer: Cruising off to the great beyond
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next