All CATEGORIES
☰ Menu

Awareness

Health fair aims to raise awareness about health care disparities for African-Americans

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 21, 2017 - 09:29 PM | Updated: May 22, 2017 - 03:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Players go to the basket at a memorial event called "Hoops for Coop" on May 25, 2016, in Akron. Kimyata Cooper, 34, died of heart problems while playing basketball and the event, including a basketball tournament and dinner, raised money for the education of his three children. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

artnotes25 - AKRON BEACON JOURNAL
Art notes: Ellen Rudolph is new chief curator at Akron Art Museum; Knight grant will expand museum’s digital reach - 7:32 PM

Ellen Rudolph is returning to the Akron Art Museum as chief curator.

sludge24cut_01
City working on plan to stop toxic algal blooms in Akron drinking water
fire24_ford
Akron man arrested on charges relating to fire that killed seven family members may face death penalty
Bob Dyer: Tribe’s scoreboard fails math - 7:14 PM
security24cut_01
Cavaliers take extra security precautions for Game 4 following Manchester explosion
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next